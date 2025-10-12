La alcaldesa de Marbella (Málaga) destaca la "vocación de servicio y compromiso" de la Guardia Civil

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, participa en el día de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha asistido este domingo al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrado en el acuartelamiento de la barriada de Leganitos, donde ha destacado la "vocación de servicio y compromiso" de todos los miembros de este cuerpo de seguridad con el municipio.

Además, la regidora ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento al instituto armado "a todos los niveles, desde la colaboración operativa hasta la cesión de suelo para la mejora de sus dependencias", según ha informado el consistorio marbellí en una nota.

"Solo mediante la cooperación entre Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Bomberos podemos seguir consolidando a Marbella como una ciudad segura, preparada para afrontar cualquier reto", ha señalado la primera edil, quien ha felicitado a los agentes que han recibido reconocimientos por su labor y ha puesto el acento en que "es un día para mostrar nuestro respeto y nuestra admiración hacia esta institución fundamental en la defensa de la legalidad y la convivencia de nuestro país".

Por otro lado, la alcaldesa ha presidido el acto institucional de izada de la bandera española celebrado con motivo del Día de la Hispanidad en la glorieta de la avenida Príncipe Alfonso de Honehlohe, que ha reunido a representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación municipal y numerosos vecinos.

Durante su intervención, la regidora ha subrayado que el 12 de octubre "es una jornada de orgullo por lo que representa España, una tierra de valores compartidos, y de respeto por todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han contribuido a construir nuestra identidad común".

Muñoz ha destacado que la enseña nacional "es el símbolo de un presente que defendemos juntos y de un futuro que debemos construir desde la concordia", y ha afirmado que "no pertenece a una generación ni a una ideología, nos pertenece a todos los españoles".

La primer edil, que ha animado a los ciudadanos a celebrar esta efeméride, ha reconocido igualmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas "su lealtad y compromiso con el bienestar de todos".