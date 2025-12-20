La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) anuncia un parque periurbano sobre el sellado del vertedero

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha anunciado la creación de un gran parque periurbano con espacios para toda la familia sobre el sellado del vertedero, un proyecto "transformador" que contempla una gran zona de ocio y de esparcimiento que contará con auditorio al aire libre donde realizar conciertos y eventos a gran escala.

"Os puedo adelantar de momento algunos planos de lo que supone este proyecto, creo que es un ejemplo perfecto de lo que este equipo de gobierno se ha impuesto como norma, no conformarse nunca. Siempre, siempre ser autocríticos y mejorar", ha subrayado Del Cid, que ha hecho este sábado balance de su gestión municipal cuando se cumplen cuatro años desde su llegada a la Alcaldía.

"Creo que hemos conseguido cambiar la inercia del Ayuntamiento y pasar de la rutina a la proactividad, del conformismo a la ambición, y de lo ordinario a lo extraordinario. Creo que ese es el principal cambio en estos cuatro años", ha apuntado la alcaldesa, que ha puesto como ejemplo la transformación del hotel Los Álamos en Oceanika, el coliving para nómadas digitales.

Ha indicado que en los últimos años el Ayuntamiento ha impulsado más de 40 proyectos de obra pública y ha defendido que han incorporado a la gestión municipal algo "que antes brillaba por su ausencia, que es la planificación". "Hemos puesto en marcha los mecanismos necesarios para ir creando un banco de proyectos, de tal forma que cuando surge una subvención o una posibilidad de financiación, acudamos directamente", ha dicho.

Ha enumerado proyectos significativos, como el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, la plaza San Miguel, el ascensor del Parque de La Batería, el pabellón Javier Imbroda, la rehabilitación del San Francisco de Asís y de la Casa María Barrabino, dos planes de asfaltado o el Parque de las Familias.

Ha reseñado uno de los sellos de identidad como es la regeneración urbana, que supone "una acción integral de renovación bajo una planificación específica y que conlleva una armonización estética y la creación de más y mejores espacios para la ciudadanía".

Del Cid ha considerado fundamental la colaboración público-privada, con ejemplos como las inversiones en la reforma de la planta hotelera, que superan los 60 millones en el último año y medio o el apoyo de la Junta de Andalucía para proyectos como el del edificio Los Naranjos, el Hadi Center o el Pasaje Begoña.

La alcaldesa también ha hecho referencia al nuevo planeamiento, con la publicación en julio del avance del PGOM "y ahora estos días aprobamos el del POU, con la idea de conseguir una aprobación inicial en verano de 2026 y la definitiva en el otoño de 2027", ha detallado.

"Esa celeridad" en materia urbanística, ha dicho, también contempla el desarrollo de viviendas, entre ellas de VPO, como "la reciente adjudicación a Grupo Ferrocarril de 149 VPO que van a ser construidas en los próximos años, más otras 35 VPO cuya licencia ya está solicitada y que se sumarán a estas 149", ha apuntado.

También ha recordado la bajada de impuestos que ha impulsado "a pesar de las limitaciones financieras del Ayuntamiento, con el fin de ser capaces de ajustar los servicios a lo que necesita la ciudad y luego ser equilibrados a la hora de trasladarlo a los ciudadanos y a las principales actividades económicas".

Así, una de las primeras medidas, la reducción de la tasa de basura en un 20% "ha supuesto el ahorro anual de 2,8 millones para los vecinos de Torremolinos", recordando otras. Ha anunciado que trabajan en una nueva ordenanza reguladora del servicio de recogida de residuos "precisamente para seguir ajustando el coste y explotando posibilidades en materia de economía circular para volver a bajar la basura próximamente".

La alcaldesa ha destacado el impulso a las políticas sociales, con incremento en los presupuestos, y ha recordado que "situaciones complicadas" como "la amenaza de desahucio de una serie de vecinos tras una serie de subastas por parte de la Sareb". También ha hecho referencia a programas para atender "necesidades de aquellas partes más sensibles o vulnerables de nuestro tejido ciudadano".

En cuanto a la promoción turística, ha señalado que "el 'Origen del Paraíso' es una marca de ciudad, un lema transversal que trasciende incluso al turismo y que se convierte en elemento de identificación. No es mirar con nostalgia, es mirar sintiéndonos orgullosos".

Del Cid ha indicado que las cifras de viajeros y pernoctaciones "avalan la gestión" y ha destacado "el empuje del sector hotelero y hostelero" y la integración de la ciudad "con su entorno natural con proyectos como la mejora de la ermita de San Miguel o la Cañada del Lobo, rutas de orientación o el proyecto de la base náutica para potenciar el turismo azul".

Según ha dicho, uno de los ejes de la promoción es la del turismo deportivo, "un segmento estratégico que ha experimentado un crecimiento económico desde 2022 del 239% hasta alcanzar los 4,1 millones de euros este 2025". Y también ha señalado a la cultura como otro segmento, con productos y formatos "rompedores" y "reconocibles".

DIVERSIDAD

Para Del Cid, "una de las señas de identidad de Torremolinos es que es una ciudad orgullosa de su diversidad sexual, cultural y religiosa, y eso implica no sólo celebrarlo, que lo hacemos con uno de los Pride que más ha crecido en los últimos años, sino también defenderlo".

"En estos años hemos constituido dos órganos entre administraciones y sectores implicados que dan fe de nuestro compromiso con la igualdad y con la diversidad: la mesa de delitos de violencia de género y la mesa de delitos de odios, en las que compartimos experiencias, avances y medidas para asuntos tan sensibles que nos ocupan y que nos preocupan, y en los que yo siempre he defendido que Torremolinos, por su vínculo con la libertad, tiene que estar al frente", ha explicado.

Del Cid también se ha referido a las inversiones en los centros educativos y a "avances" en materia de seguridad, punto en el que ha anunciado que se trabaja para una nueva jefatura de la Policía Local y ha destacado la instalación de un sistema de videovigilancia por las principales calles y la integración del cuerpo de Bomberos en el Consorcio Provincial.

En lo que respecta al mantenimiento, la alcaldesa ha ofrecido un dato que refleja el volumen de trabajo de los Servicios Públicos de Torremolinos: "Más de 13.000 actuaciones en estos cuatro años, entre limpieza viaria, parques y jardines, servicios operativos y servicios eléctricos", mencionando también "la absorción de Samset para nutrir de más personal a los Servicios Públicos, racionalizar mucho mejor el trabajo de mantenimiento y eliminar estructuras paralelas que suponían un coste de cerca de 400.000 euros al año para los torremolinenses".

En cuanto a la limpieza, "en estos años se ha aprobado una memoria que determina que la mejor opción para mejorar la prestación del servicio en la externalización, y estamos en ese proceso con la intención de licitar en los próximos meses".

En cuanto a los proyectos en los que se trabaja, ha resaltado los suelos del Virgen de la Esperanza para el desarrollo de una gran manzana social en el centro del Calvario, la conversión de Torremolinos en una ciudad universitaria, con un campus de la UMA, o la solicitud de adquisición del Palacio de Congresos.

Además, Del Cid ha hecho referencia a otros proyectos en marcha o inminentes y a avances en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) en la avenida de los Manantiales, la mejora de accesibilidad en las playas, o la renaturalización del talud del Bajondillo y del parque Rocío Jurado.

"Creo que Torremolinos ha asentado las bases en estos cuatro años para poder empezar a pensar a lo grande. Para mecanizar lo ordinario y centrar el trabajo y el talento de su plantilla y de sus profesionales en lo extraordinario", ha concluido.