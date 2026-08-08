Alejandro Astola, Lola Índigo y Antonio Orozco, próxima actuaciones en Marenostrum Fuengirola (Málaga)

Archivo - La cantante Lola Índigo durante su actuación. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Astola, Lola Índigo, Antonio Orozco y el espectáculo 'Acero 2.0' de el Mago Orbit son las actuaciones que pasarán la próxima semana, del 10 al 16 de agosto, por el Marenostrum Fuengirola (Málaga).

La semana arrancará con la actuación del artista sevillano Alejandro Astola, que ya ha agotado todas las entradas, el jueves 13 a las 22,00 horas, aunque el recinto se abrirá a las 20,00 horas, según consta en la web del festival, consultada por Europa Press.

Astola es un cantante, compositor y productor musical que fusiona el flamenco tradicional con rock, funk y jazz, lo que le convierte en un artista "flamenco-underground".

Fue el fundador y principal compositor del trío musical Fondo Flamenco. En 2015 debutó en solitario con un doble álbum titulado 'Rockallano', en el que profundiza en su nuevo sonido caracterizado por la fusión de estilos con el flamenco y el sonido en directo.

LOLA ÍNDIGO, VIERNES 14

El viernes 14 aterrizará en el escenario de Marenostrum Fuengirola el fenómeno musical Lola Índigo. La granadina ofrecerá un concierto inolvidable en el marco de su gira de 2026 'Romance de 1 Noche de Verano'.

Los asistentes al Marenostrum podrán disfrutar de sus hits más icónicos como 'La Niña de la Escuela', 'El Tonto' y 'Mujer Bruja' en un espectáculo que combina una producción escénica arrolladora, coreografías espectaculares y la energía inigualable de Lola Índigo y su squad.

Las entradas para su paso por Fuengirola cuentan con un coste de entre 66 y 143 euros. La entrada general de pie tiene un coste de 66 euros, la entrada en gradas de 93,50 euros y la entrada en frontstage tiene un precio de 110 euros con apertura de puertas a las 20,00 horas o de 143 con acceso anticipado.

ANTONIO OROZCO, SÁBADO 15

El sábado será el turno de Antonio Orozco para subir al escenario del Marenostrum Fuengirola. El artista barcelonés aterriza en la Costa del Sol para ofrecer un espectáculo marcado por su inconfundible voz y sus letras cargadas de emoción y sinceridad.

En su paso por Fuengirola, los fanáticos del artista podrán disfrutar de algunos de sus grandes éxitos como 'Devuelvemé mi vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti' o 'Mí héroe' así como de las canciones de su último álbum 'El Tiempo No Es Oro' y de todo el espectáculo preparado dentro de su gira de 2026 'La Gira de TU Vida'.

Las entradas para asistir al concierto oscilan entre los 49,50 y los 60,50 euros. El precio de la entrada general de pie es de 49,50 euros con apertura de puertas a las 19,00 horas y de 60,50 con acceso anticipado a las 18,00 horas; mientras que el precio en grada es de 55 euros en grada alta y 60,50 en grada baja.

ACERO 2.0, DOMINGO 16

La semana la cerrará el espectáculo 'Acero 2.0' de la mano del Mago Orbit. Este show cuenta con magníficas ilusiones, diseño de luces y un excepcional sonido.

En este evento se podrá presenciar desde la mujer cortada a imposibles apariciones y desapariciones. Además, cuenta con una gran ilusión única en el mundo nunca antes vista sobre un escenario. El show garantiza un recuerdo familiar imborrable que dejará a todos al borde de los asientos.

Los años de experiencia de Orbit en el escenario le han permitido desarrollar un show al más puro estilo "Las Vegas". El espectáculo tendrá lugar en el escenario de la Fundación Unicaja y los precios de las entradas son de 14 euros en las gradas laterales, 17 euros en las gradas altas y 22 euros en las gradas bajas.