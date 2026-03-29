Alhaurín el Grande (Málaga) potencia la lectura en los jóvenes con una sección de cómic en la biblioteca municipal

Taller de Introducción al Cómic y la Novela Gráfica previsto en la biblioteca municipal de Alhaurín el Grande. - AYUNTAMIENTO ALHAURÍN EL GRANDE

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha reforzado su apuesta por acercar la lectura a los jóvenes con la puesta en marcha de nuevas iniciativas enmarcadas en el Mes del Libro 2026, entre ellas la creación de una nueva sección juvenil de novela gráfica y cómic en la biblioteca municipal.

La concejala de Cultura, Marina Maldonado, y Juan Naranjo, monitor del Club de Lectura de Literatura Universal de Alhaurín el Grande, presentaron la pasada semana esta nueva sección, que cuenta con más de una veintena de títulos y que ofrece a los jóvenes un punto de encuentro con historias visuales que combinan arte y literatura, y que abordan temáticas cercanas a sus inquietudes.

Naranjo, además, será el encargado de impartir un taller de Introducción al Cómic y la Novela Gráfica. Esta actividad tendrá lugar el próximo 6 de mayo, de 17.30 a 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal, está dirigida a jóvenes a partir de 15 años, será gratuita y requerirá inscripción previa, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la campaña 'On/Off: Desconecta leyendo', una propuesta dirigida especialmente a la juventud que busca poner en valor la lectura como herramienta de desconexión, creatividad y crecimiento personal frente al uso excesivo de pantallas.

Dentro de esta campaña también se incluyen otras acciones como el concurso de Grafiti Literario, que premiará las mejores frases inspiradoras, ya sean de autores célebres o de creación propia, centradas en valores como el poder de la imaginación, la lectura como viaje, o la capacidad transformadora de los libros.

Asimismo, esta línea de programación se completa con propuestas escénicas dirigidas a este público, como la representación de la obra "Donde mueren las palabras", una pieza que aborda importantes valores y reflexiones conectadas con la realidad de los jóvenes, reforzando el papel del teatro como herramienta educativa y de sensibilización.