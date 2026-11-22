Archivo - Vista del municipio malagueño de Almogía, en la comarca del Valle del Guadalhorce y en el Área Metropolitana de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA - Archivo

ALMOGÍA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Almogía (Málaga) acogerá el sábado 28 de noviembre la presentación de la publicación de dos trabajos de investigación para la recuperación de la memoria histórica del municipio.

Así lo han informado desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Almogía en una nota, en la que han indicado que en este acto, que tendrá lugar a las 12,00 horas, tendrá lugar la presentación de la publicación impresa del trabajo de fin de grado de Ana Isabel Porras Cabrera y del catálogo documental de la entidad.

Con el título 'La construcción cultural de la memoria: de la oralidad a la creación artística y cultural de la represión franquista en Almogía', el trabajo de Porras Cabrera aborda "la memoria de la represión franquista en la localidad desde su dimensión oral, artística y cultural".

La investigación corresponde al Grado en Historia del Arte y ha sido tutorizada por el profesor doctor Antonio Jesús Santana Guzmán, han señalado desde la asociación.

El encuentro permitirá conocer también el catálogo de archivos y hemeroteca de la asociación. Su primera fase de investigación y recopilación documental ha sido realizada por Raquel Zugasti Villar y se presentará junto con el trabajo académico.

Con esta presentación, la asociación "acerca a la ciudadanía dos trabajos dedicados al estudio y la documentación de la historia local, y ofrece un espacio para compartir la memoria del municipio y dar a conocer las investigaciones desarrolladas en torno a ella".