Álora (Málaga) inaugura la nueve sede de su oficina de empleo

ÁLORA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Álora ha inaugurado este lunes su nueva sede de la oficina de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y la delegada territorial de Trabajo, Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez, y el alcalde de Álora, Francisco Martínez, han asistido a la apertura de la nueva sede.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la apertura de esta nueva oficina de empleo y ha agradecido al alcalde y al Ayuntamiento de Álora la cesión de este local de casi 140 metros cuadrados, colindante con el anterior, "que ha posibilitado además la unificación de dos locales contiguos alcanzando una superficie útil superior a los 414 metros cuadrados, un espacio suficiente para dar cabida a los empleados y empleadas públicos del SEPE y del SAE que prestan aquí su servicio".

"El SEPE ha aportado casi el total del importe de la obra, 496.800 euros, el 97,75% del importe de adjudicación", ha dicho también el subdelegado del Gobierno, que ha reseñado que en 2024 se tramitaron 10.650 expedientes en la oficina de Álora y este año, hasta el 30 de septiembre, el número de tramitaciones ya ascendía hasta 11.312. Además, el pasado mes de agosto hubo 2.545 beneficiarios del Régimen General en la nómina de agosto y 309 del Sistema Especial Agrario.

Esta nueva sede, ubicada en el mismo lugar, en calle Jazmín 3 del municipio del Valle del Guadalhorce, es ahora "una infraestructura moderna y funcional" que acoge a 15 técnicos (cinco del SAE y diez del SEPE) y que atienden a una media mensual de 400 demandantes de empleo, según ha explicado por su parte la delegada de Empleo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez Sierra.

Sánchez ha destacado que la renovación de esta oficina es fruto de la colaboración de las distintas administraciones, "en el SAE licitamos y ejecutamos las obras con gran parte de financiación del Gobierno central", por un lado y, por otro, contamos con la "buena disposición del Ayuntamiento de Álora", que cede la titularidad de esa superficie que "nos hacía falta para cumplir con los metros necesarios requeridos por la legislación actual", ha puntualizado.

Asimismo, la delegada ha puesto de manifiesto que, con la modernización de estas instalaciones, tanto los trabajadores como los usuarios verán mejorados los servicios. "Son 6.853 personas demandantes de empleo, de las que 4.152 son desempleadas que acuden a este centro, no sólo desde Alora, también lo hacen desde Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela y Pizarra", ha explicado.

En otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno de España, Javier Salas ha indicado que dentro de las subvenciones que ofrece el SEPE a los Ayuntamientos a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), "Álora ha recibido este año 555.259,50 euros en total, 489.850.65 en la modalidad de Garantía de Rentas, y 65.408,85 en cuanto a la modalidad de Empleo Estable".

El subdelegado también ha destacado la colaboración de la Junta de Andalucía porque "ha gestionado la licitación de la misma una vez transferidos los fondos para su puesta en marcha aunque el Gobierno de España ha sufragado la obra completa de esta oficina".

"Andalucía y sus entidades locales están recibiendo en los últimos años las mayores transferencias de financiación del Gobierno en su historia y que precisamente este Ejecutivo se implica aún más con actuaciones de mejora de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos", ha subrayado el subdelegado, que ha deallado que la construcción de esta nueva sede forma parte del Plan Renove que el Gobierno puso en marcha para mejorar las dependencias de Empleo que comparten SEPE y SAE en Andalucía.

Javier Salas ha señalado que "se han destinado más de 5 millones de euros para la mejora de oficinas de empleo en Álora, Antequera, El Palo y Capuchinos en Málaga, Torrox, Benalmádena, Estepona, Marbella-Las Palomas y San Pedro Alcántara dentro del Plan Renove de estas instalaciones que sufraga el Gobierno de España".

El subdelegado, finalmente, ha subrayado que el Gobierno de España "no sólo está comprometido con la ejecución de actuaciones que son de su competencia, sino que aporta financiación para acometer mejoras necesarias en dependencias de otras administraciones ya que su objetivo es la mejora de los servicios públicos a través de la lealtad institucional".

Por su parte, la representante de la Junta, Carmen Sánchez, ha subrayado que la asistencia presencial ya no es tan necesaria, gracias a los servicios digitales que se ofrece a los usuarios, con la incorporación de nuevas funcionalidades que facilitan la autonomía de los ciudadanos, como la consulta y modificación de la demanda de empleo completa, tanto en la web como en la app, incluida la ocupación profesional, que hasta ahora solo podía modificarse de manera presencial en las oficinas; la primera inscripción como demandante de servicios de empleo; o la activación de manera directa de la demanda de empleo sin necesidad de desplazarse a la oficina.

La delegada ha señalado también, entre las nuevas herramientas de gestión para facilitar los trámites a los ciudadanos, la libre elección de cita en cualquier oficina de empleo de Andalucía, desde la más cercana al domicilio del usuario a la que más le convenga por disponibilidad horaria o ubicación, para recibir atención tanto de manera presencial como telefónica, el día y la hora que mejor se ajuste a sus intereses.

Sánchez Sierra ha indicado que este esfuerzo por ampliar las herramientas y soluciones telemáticas están suponiendo una gran 'transformación' en el SAE, de la mano del Modelo de Gestión Integral implantado en este organismo desde el 2023 y "que ha traído cambios de enorme calado en los servicios de orientación e intermediación, así como en la atención global que se presta a los desempleados y que los usuarios de esta oficina ya pueden disfrutar".

La delegada de Empleo de la Junta se ha referido, por ejemplo, al sistema de perfilado estadístico que se está implantando en las oficinas, inspirado en la inteligencia artificial y Big Data, y permitirá a los técnicos realizar recomendaciones de formación y empleo a cada persona, teniendo en cuenta sus características y las del mercado de trabajo.

En la misma línea, para mejorar la atención que el SAE presta a las empresas se están terminando de diseñar herramientas tecnológicas para incorporar nuevos servicios para la gestión de ofertas de empleo, como la creación de una base de datos única y actualizada de empresas; el alta completa de la empresa vía web como cliente SAE; la incorporación de las gestorías para que puedan trabajar con el SAE; la unificación del sistema de intermediación, y la ampliación del abanico de formas de gestión de ofertas para la entidad empleadora.