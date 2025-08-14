Alozaina (Málaga) celebrará 17 Almena Flamenca con Antonio Fuentes, La Repompilla y Ricardo Ferández del Moral el sábado

Cartel de la 17 edición del festival del municipio malagueño de Alozaina, Almena Flamenca. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Alozaina celebrará este sábado la 17 edición del festival Almena Flamenca, que contará con la participación de los artistas Antonio Fuentes, 'La Repompilla' y Ricardo Fernández del Moral.

De este modo, vuelve a celebrar este tradicional evento con figuras de "primer nivel" en el parque Mirador, según ha informado este jueves a través de un comunicado la Diputación de Málaga, que colabora en la realización de este festival.

Así, han incidido en que los tres protagonistas son ganadores del galardón más prestigioso del mundo del flamenco, la Lámpara Minera. Antonio Fuentes ganó este premio en 1996, que estará acompañado a la guitarra por Juan Moreno.

Por su parte, Amparo Heredia 'La Repompilla', que fue ganadora en 2021 del mencionado galardón, actuará junto al toque de Pepín Naranjo. Asimismo, Ricardo Fernández del Moral, ganador del premio en 2012, cantará y tocará la guitarra. Igualmente, durante la velada participará el joven José de Chaparro, junto a su padre el guitarrista Chaparro de Málaga.

El evento estará presentado por Josemi Sepúlveda y comenzará a las 22.00 horas, según ilustra el cartel del mismo. Además, la entrada será gratuita hasta completar aforo.