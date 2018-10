Junta y Ayuntamiento trabajarán para "persuadir" a vecinos de que el metro al Civil es una "oportunidad"

Actualizado 23/11/2015 16:11:06 CET

López y De la Torre coinciden en no actuar de espaldas a los ciudadanos y están convencidos de la "fortaleza" de sus argumentos

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han acordado de nuevo asumir "un esfuerzo de explicación" y mantener reuniones conjuntas en los próximos días para "persuadir", con "argumentos técnicos y desde la racionalidad de la movilidad", a los vecinos que se oponen al metro en superficie hacia el Hospital Civil, de que este proyecto es "una oportunidad y no una amenaza".

Así lo ha expresado este lunes el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien ha defendido ese proyecto en superficie como "una buena opción", tras reunirse durante unas tres horas con el alcalde, Francisco de la Torre, en el marco de la comisión mixta de seguimiento del convenio de colaboración del metro, convocada tras la polémica suscitada a raíz del trazado por Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Después de que De la Torre se aliara con los ciudadanos que se oponen a este proyecto y dijera que sin el consenso vecinal no se podía avanzar y después también de que la Junta advirtiera de las consecuencias negativas que un cambio podría tener para las relaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el alcalde se han mostrado este lunes dispuesto a retomar el espíritu del protocolo de intenciones de noviembre de 2013 convocando reuniones conjuntas para tratar de convencer de las ventajas de esta infraestructura.

Ambos coinciden en que "no se puede ni se debe ni queremos ni podemos hacer nada en contra de la opinión de los vecinos", pero tampoco ninguno de los dos baraja abiertamente el escenario de que la oposición ciudadana no desaparezca.

"No quiero pensar que se pueda hacer un proyecto en contra de la voluntad de nadie, sino que tenemos que acabar convenciéndoles de que es el proyecto idóneo", ha asegurado López, que se ha mostrado convencido de la "fortaleza" de los argumentos a favor del tranvía. De la Torre, por su parte, ha dicho que "es un escenario que trataremos de que no se dé y, por ello, trabajaremos para que se vea que hay más ventajas que inconvenientes".

El regidor ha comentado, en este sentido, que "ni la Junta ni el Ayuntamiento van a querer hacer algo donde haya una oposición", por lo que "siempre intentaremos hacer las cosas convenciendo y no imponiendo". "Ninguna administración quiere hacer cosas sin tener una opinión favorable de los vecinos", ha reiterado; por tanto, ha acabado reconociendo que no se apoyaría ninguna actuación que no cuente con el visto bueno ciudadano y "creo que tampoco la Junta".

LÓPEZ: "NO ESTAMOS EN TRINCHERAS SEPARADAS"

Al respecto, López ha precisado que "no es una infraestructura que la Junta hace contra los vecinos ni contra el Ayuntamiento, sino que viene a resolver problemas de movilidad en una ciudad importante como es Málaga". "Es, por tanto, un proyecto compartido entre el Ayuntamiento y la Junta; no estamos en trincheras separadas", ha dejado claro.

Ha puesto en valor, en este punto, que esa solución en superficie, recogida en el protocolo de intenciones de 2013, "tiene rigor y está bien fundamentada técnicamente, respondiendo, además, a la necesidad de dar cobertura social a un número importante de usuarios". De hecho, ha defendido que "no fue una ocurrencia".

En consecuencia, ha subrayado López, "tenemos suficientes argumentos" para convencer a los ciudadanos, abogando, para ello, por hacer "ese trabajo pedagógico con una, dos o tres reuniones con los vecinos o las que hagan falta".

De todos modos, también ha aprovechado López para preguntar qué representación vecinal puede considerarse legítima para tomar la decisión en nombre de todo un distrito o de una ciudad. Ante esto, De la Torre ha considerado como "una representación cualificada del tejido asociativo" el centenar de asistentes con los que se reunió el pasado 11 de noviembre en la Junta de Distrito de Bailén-Miraflores.

REPERCUSIONES NEGATIVAS

Además, el consejero andaluz ha puesto sobre la mesa "las repercusiones negativas" de cara a la concesionaria, Metro de Málaga, y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que conllevaría no acometer la prolongación de la línea 2 del metro al Civil. En este punto, ha lanzado un mensaje a los socios privados de que hay "seguridad jurídica" y que se está ante "administraciones serias y responsables".

"No podemos pensar que sólo está nuestra preocupación, prescribiendo obligaciones y cambios de modos de comportamiento a terceros", ha advertido, insistiendo en que "no quiero contemplar ese escenario porque creo que es posible en un debate sereno y racional, con aportación de argumentos, convencer a la mayoría de los ciudadanos".

De la Torre, pese a la postura mantenida estos días, ha mostrado este lunes su disposición a ser "aliados absolutos" para que la Junta y el Ayuntamiento puedan convencer a los vecinos de Bailén-Miraflores de lo positivo del metro en superficie y para no generar inseguridad de cara a los terceros. "Ahí vamos a trabajar con la máxima lealtad y esfuerzo", apostando, de hecho, por que haya "un gran consenso" entre ambas administraciones "en todos los pasos".

"Trabajaremos para que los vecinos vean más ventajas que inconvenientes", ha dicho el regidor, aunque también ha considerado "obvio" que "nadie quiere imponer, sino convencer". En este punto, ha vuelto a lamentar "el tiempo no utilizado" por parte del Gobierno andaluz en estos dos últimos años, desde la firma del protocolo de intenciones, para "haber convertido el proyecto en algo atractivo y acogido de una manera positiva".

Preguntado de nuevo por la posibilidad de que haya "un rechazo insalvable" por parte de los vecinos, De la Torre ha aseverado que, si llegara ese momento, habría que reflexionar sobre ello, pero siempre en términos de "absoluta seguridad y equilibrio en las previsiones desde el punto de vista económico" para la concesionaria. Y también de cara a la imagen de "seriedad y de solvencia" de la ciudad y la región hacia el exterior: "ahí vamos a estar aliados".

Respecto a las alternativas planteadas estos días por De la Torre, en caso de no llevar el metro en superficie al Hospital Civil, tales como prolongarlo soterrado lo más cerca posible de la plaza de la Marina o extenderlo al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha reconocido que sí las ha expuesto "de forma interna", hablándolo con el consejero, pero ha apuntado que es algo para lo que "habrá lugar si no tenemos éxito con el proyecto actual y vamos a intentar tenerlo".

RENFE-GUADALMEDINA

En cuanto a la resolución del contrato con el Grupo Ortiz, encargado del tramo del metro entre Renfe y Guadalmedina, el consejero de Fomento ha señalado que "estamos en condiciones de poder reiniciar lo que queda, que es en torno a 23 millones de euros, con una nueva adjudicación", algo que, según ha dicho, se llevará a cabo "en los próximos meses". Según el calendario previsto, el próximo mayo se podría retomar la obra.

Tras esta "fórmula pactada y amistosa" de resolución del contrato, el titular andaluz de Fomento y Vivienda ha reiterado que se están cumpliendo los plazos para la puesta en servicio de la red completa del metro en el verano de 2018.

Por último, el consejero ha destacado que "los beneficios del metro, una vez concluida la obra, son de una enorme amplitud y compensan el esfuerzo de soportar las molestias de los trabajos, en cuanto a seguridad, a tiempo de recorrido y a compromiso medioambiental".