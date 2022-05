'Por Andalucía' aboga por desarrollar una estrategia de transporte que pone en el centro la recuperación del ferrocarril

ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de 'Por Andalucía' en la provincia de Málaga Guzmán Ahumada se ha comprometido a que la confluencia en los primeros cien días de gobierno, si accede a la Presidencia de la Junta, va a desarrollar la estrategia global de transporte en la región, que "ponga en el centro la recuperación del ferrocarril, cómo podemos movernos a través del ferrocarril y acercarlo a todos los municipios andaluces".

"Vamos a desarrollar esa estrategia para ponerla encima de la mesa del Gobierno central, para no perder la oportunidad que brindan los fondos europeos para lograr salvar los problemas estructurales de Andalucía, que tiene mucho que ver con los problemas de movilidad", ha agregado.

Ahumada ha asegurado que Antequera "debería ser una de las locomotoras de la apuesta por la vertebración social y económica de Andalucía". "Debemos recuperar el peso que tenía Antequera, Bobadilla, que debe corregir aquellos problemas estructurales" de la región, ha abundado.

De igual modo, ha criticado que Andalucía "está padeciendo a un Gobierno más preocupado de ser oposición del Ejecutivo central que ocuparse de ser Gobierno de Andalucía". Así, ha criticado que, pese a los "70.000 millones de fondos de recuperación para España, el Gobierno andaluz no ha tenido a bien en poner encima de la mesa ningún plan estratégico de transformación de Andalucía".

Uno de esos planes citados por Ahumada, que fue "aprobado hasta en cinco ocasiones por parte del Parlamento y que hemos echado en falta", es "la apuesta por una estrategia global de transportes que ponga en el centro, o que tenga en el centro, la recuperación del papel del ferrocarril, como medio de transporte sostenible, económica y socialmente capaz de lograr esa vertebración, cohesión social que precisa Andalucía tanto para salvar los problemas estructurales en materia económico, como también los problemas estructurales que tenemos en materia social".

Además, ha continuado, "para afrontar retos que la pandemia parece ser que ha aparcado pero que no nos podemos olvidar de ellos" como es, entre otros, el reto demográfico. De igual modo, ha agregado que "seguimos estando en una situación de emergencia climática y tenemos que apostar por medios de comunicación sostenible como es el ferrocarril", ha dicho.

Por su parte, el también candidato al Parlamento de 'Por Andalucía' por Málaga y alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha detallado algunas de las propuestas que se incluirían dentro de la estrategia global de transportes para la comarca de Antequera.

Corral ha criticado "la estrategia de voladuras del sistema público de transportes, y fundamentalmente, del ferrocarril, que ha afectado gravemente a dos grandes comarcas", como son la de Antequera y sierra sur de Sevilla.

"A pesar de que históricamente esta comarca se ha vertebrado con su eje central a través del ferrocarril, hemos seguido una paulatina estrategia de romper este sistema de movilidad, que tanto está ahogando a municipios", ha criticado, al tiempo que ha abogado por que Bodadilla vuelva a ser "el nudo principal de toda Andalucía".

"Nos estamos centrando en ciertas políticas de industrialización que son muy necesarias, estamos intentando sacar adelante el Puerto Seco y, sin embargo, no está respaldado por una política ferroviaria, que sea necesaria y que lleve ese motor económico, no solo a Antequera, sino al todo el mundo rural", ha enfatizado.

Ha reivindicado, por tanto, que las estaciones ferroviarias como la de Campillos, Almargen o la propia de Antequera "recuperen su vida, esté abierta al público, que haya personas que las atiendan" para poder vertebrar industrial y económicamente la comarca. En suma, "que el ferrocarril sea lo que en su día fue en esta comarca".

También ha recordado que "la estrategia de movilidad existente en la comunidad la marca la propia Junta" y ha lamentado que "llevamos más de 30 años esperándola". "Es necesaria esa revitalización del tejido ferroviario, con independencia de lo que sea, pero lo primero que tenemos que trazar es una estrategia, que llevamos 30 años esperando de la Junta", ha añadido.

Ahumada, por su parte, ha añadido que aunque las competencias en la práctica totalidad en materia de ferrocarril son del Gobierno central, "según el Estatuto de Autonomía, las comunidades sí tienen la competencia de obrar estrategias".

"Lo que nos comprometemos a desarrollar en los primeros 100 días de Gobierno ha sido aprobado hasta en cinco ocasiones por parte del Parlamento andaluz en la propia legislatura, a través de dos mociones y tres proposiciones de Ley", ha recordado, añadiendo que las medidas fueron puestas encima de la mesa para hablar de negociar los presupuestos.

"Han hecho caso omiso a una cuestión que es vital para Andalucía en un momento crucial para la región", ha afirmado Ahumada, al tiempo que ha insistido en que hay "70.000 millones de euros y otras comunidades sí están haciendo sus deberes, están presentado planes estratégicos para transformar sus territorios".

Por otro lado, cuestionado por la petición del Gobierno andaluz para las competencias de servicios ferroviarios, ha dicho que "no tendríamos ningún problema en la descentralización, aún más, de las competencias; igualmente, para los ayuntamientos", eso sí, "acompañado de recursos para poder hacer frente".

"Lo que nos preocupa es que estén pidiendo eso como una cortina de humo para después no hacer nada; porque con competencias propias no han hecho nada", ha lamentado y ha añadido, en ese sentido, que "el definir cómo nos movemos en Andalucía es competencia de la Junta y no han hecho nada", ha concluido.