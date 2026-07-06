Por Andalucía: "El acuerdo PP y Vox es una ruina para la provincia de Málaga"

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha tachado como "acuerdo de la infamia" el protagonizado por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía y ha criticado que "se ha hecho a espaldas del Parlamento y, por tanto, del pueblo andaluz" y que es "una ruina" para la provincia".

"No solo Moreno ha demostrado ser un dirigente del PP más, al mismo nivel de otros barones que ya tragaron con la ultraderecha, sino que además firma un acuerdo aún más escorado de lo previsible a esa ultraderecha, aceptando todos y cada uno de los postulados de Vox en todos los ámbitos", ha advertido.

Alba ha señalado que "Moreno, al final, era moderado solo cuando se lo podía permitir, y no cuando era necesitado demostrarlo. Se le cae la careta y, después de ocho años, vuelve a pactar con la ultraderecha para ser presidente, con una ultraderecha aún más envalentonada, más extremista, más nazi, más racista, y más enemiga de las mujeres y de las clases trabajadoras".

"Hay que ser claros con respecto al impacto de este acuerdo para la gente de nuestra provincia, para la provincia de Málaga: es ruina para la familias trabajadoras de Málaga, para los servicios públicos de nuestra provincia, para nuestro medio ambiente, la juventud que quiere estudiar en Málaga, para quién se tiene que curar en cada una de nuestras comarcas, en definitiva, es ruina para nuestra provincia y para nuestra gente, y por eso vamos a hacer todo lo posible para que le cueste mil sacar adelante cada uno de los puntos que han acordado", ha sentenciado.

Al respecto, Alba ha manifestado que "digo que es ruina porque para empezar ahonda claramente en las políticas que en los últimos ocho años han determinado un empeoramiento de los servicios públicos en la provincia, tanto en la costa como en lo interior, y que han facilitado especulación, expolio y depredación ambiental".

"Se plantean privilegios fiscales y tributarios que, al final, solo benefician a los más ricos, y bajadas de impuestos que se traducen en recortes en lo público. Se plantea claramente, además, que se van a querer cargar el Bachillerato público en favor de la privada y el mismo destino tendrá la Formación Profesional", ha añadido.

VIVIENDA

Asimismo, el parlamentario andaluz ha subrayado que "nos pone los pelos de punta todo lo que se refiere al principal problema de la provincia de Málaga: la vivienda. Ahí, todo el ideario clasista y antisocial se despliega sin ningún tipo de miramiento o complejos; se habla de la ocupación, se plantean desahucios exprés, se apuesta por la liberalización y la desregulación, es decir, por la especulación justo cuando se necesitaría todo lo contrario".

De esta manera, ha continuado, "están dejando claro que será un gobierno que estará, otra vez, al servicio de los fondos buitres y de los especuladores, de los que, por cierto, no les importan ni el origen ni el color de la piel. En definitiva, otra fascistada que sí quieren aplicar a los más vulnerables y a los más humildes".

Alba también ha mostrado su preocupación por el hecho de que Málaga "siendo una provincia que ha sufrido estos últimos años incendios durísimos y gravísimos, que el acuerdo compra por completo el marco negacionista de estilo trumpista. Se plantea claramente superar la actual legislación de protección medioambiental en favor de su patrimonialización, su explotación y depredación".

"En una provincia donde hemos sufrido las consecuencias del abuso inmobiliario, es una terrible noticia que este sea el camino elegido. Es demencial que un acuerdo de este tipo se firme justo en medio de la segunda ola de calor sufrida este año por la provincia de Málaga y por Andalucía", ha agregado.

Ha incidido, además, en que "es evidente que el hecho que la ultraderecha controle de manera directa las políticas de turismo no es en absoluto una buena noticia para Málaga y para los trabajadores del sector. Una provincia que necesitaría más planificación en este ámbito, un mayor control, un mayor equilibrio entre turismo y vida, se va a ver afectada por un modelo turístico intensivo, que apuesta por la masificación y que pondrá, una vez más, como prioridad los beneficios de la patronal a costa de las condiciones de trabajo y del bienestar y la vida del conjunto de la población".

Por otro lado, Alba ha incidido en que "con este acuerdo, especuladores, grandes rentistas y explotadores se están frotando las manos pensando ya en los negocios que podrán hacer en nuestra en Málaga, en nuestra costa o en nuestras comarcas del interior".

"Frente a esto le queremos trasladar a la gran mayoría de la ciudadanía malagueña, a los migrantes, a las mujeres, a las familias trabajadoras, a nuestros servidores públicos, en particular de la educación y de la sanidad, que a Moreno no se lo vamos a poner fácil, que la ultraderecha no va a conseguir sus objetivos, que se van a encontrar una ola de indignación, de cabreo social y de orgullo, y que lo vamos a hacer juntas, codo a codo con los movimientos que ya están organizados en la provincia. La provincia de Málaga, que es considerada el laboratorio del PP, va a ser la avanzadilla para traer el cambio en Andalucía".

Por último, ha advertido de que "no se trata solo de resistir, como he escuchado a alguno decir, se trata de contraatacar desde la izquierda y de hacer todo lo posible para que esta legislatura se transforme en una pesadilla para Moreno Bonilla y su gobierno de ultraderecha".

"Ahora tenemos que ver cómo se van materializando los hechos, porque queremos pensar que este acuerdo es un timo, ya que hay planteamientos anticonstitucionales y que van contra el Estatuto de Autonomía, como la prioridad nacional, que nos parece una salvajada en términos de discriminación. Queremos ver si se impone la locura o la Constitución y el Estatuto de Autonomía", ha concluido.