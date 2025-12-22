Por Andalucía acusa a Moreno de "abandonar a Teba" y exige un nuevo colegio público para el municipio

Por Andalucía ha reclamado en Teba (Málaga) la construcción urgente de un nuevo colegio público que garantice la igualdad de oportunidades en el medio rural. - POR ANDALUCÍA

TEBA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Por Andalucía ha reclamado en Teba (Málaga) la construcción urgente de un nuevo colegio público que garantice la igualdad de oportunidades en el medio rural. El coordinador regional de IU, Toni Valero, y el alcalde de la localidad, Cristóbal Corral, acompañados del portavoz de la dirección provincial de IU Málaga y representantes del AMPA CEIP Nuestra Señora del Rosario, han criticado "el grave deterioro estructural del centro" y han acusado al Gobierno andaluz de "desatender las necesidades educativas del municipio y del conjunto del mundo rural".

Así, Valero ha señalado que "garantizar la igualdad de oportunidades para los hijos de las familias trabajadoras y evitar el despoblamiento del mundo rural exige escuelas públicas. La escuela pública de calidad es la mejor garantía para que no haya tantos desequilibrios entre el interior rural y nuestras ciudades".

El coordinador general de IU ha denunciado que "el PP solo apuesta por lo privado. Ya hemos visto cómo, desde que gobierna Moreno Bonilla, ha cerrado más de 2.700 aulas públicas. Y por eso hoy estamos en Teba, para que no cierre ni una aula pública más, porque su colegio está en riesgo. Los alumnos, los profesores, están en riesgo ante un colegio que sufre un enorme deterioro y, sin embargo, el gobierno del Partido Popular se niega a solucionar".

"Hace falta un nuevo colegio público para Teba. Hace falta un nuevo colegio público que no puede ser negado y postergado por una administración andaluza que, como hemos visto, ha recibido transferencias históricas del gobierno de coalición, e incluso, Moreno Bonilla se ha negado a recibir esa quita de deuda que le permitiría tener más fondos para fomentar y propiciar que los servicios públicos sean de calidad", ha criticado Valero.

Por último ha incidido en que "exigimos a Moreno Bonilla que deje de mirar para otro lado. Teba existe, el mundo rural existe y los niños y niñas de Teba merecen tener un colegio de calidad donde tengan igualdad de oportunidades para progresar en el futuro".

Por su parte, el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha criticado a las puertas del Ayuntamiento de la localidad que "nuestro municipio tiene una necesidad acuciante, que es la mejora de la infraestructura educativa. Concretamente hablamos del Colegio de Primaria e Infantil Nuestra Señora del Rosario, un colegio construido hace 51 años que tiene ya un conjunto de grietas y de déficit estructural importante y que hace peligrar, desde el propio puesto de trabajo de muchos docentes de nuestra localidad, hasta, y por supuesto, la integridad de nuestros niños y niñas".

"Es importante que nos tomemos en serio que también en el mundo rural es necesario la puesta en valor, el arreglo, el mantenimiento de los colegios y reivindicamos, evidentemente, un colegio de primaria infantil adecuado al siglo XXI. Esta es una reivindicación que en los próximos meses necesitamos que la Junta de Andalucía tome en cuenta y en consideración al mundo rural", ha concluido el regidor.