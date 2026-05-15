Por Andalucía apela "al legado de Anguita" y llama a la movilización el 17M

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, en los jardines Julio Anguita de Fuengirola. - POR ANDALUCÍA

Alba incide en que "solo votando en masa la mayoría social será mayoría electoral"

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, ha apelado este viernes, último día de campaña para las elecciones andaluzas, al legado de Julio Anguita y ha llamado a la movilización. "Solo votando en masa la mayoría social será mayoría electoral", ha afirmado.

Así lo ha señalado Alba que ha explicado que "terminamos la campaña en un lugar cargado de simbolismo: los Jardines Julio Anguita de Fuengirola (Málaga), ciudad que lo vio nacer". "Y si lo hacemos aquí no es por casualidad, es porque Julio Anguita representa una forma de entender la política que hoy sigue siendo más necesaria que nunca: la coherencia, la dignidad y el compromiso de poner las instituciones al servicio de la mayoría social y no de los intereses de unos pocos", ha detallado.

Ha recordado que "Julio siempre tenía muy presente a la juventud, en particular aquellos y aquellas jóvenes que venían de las clases populares, hijos e hijas de las clases trabajadoras porque son, sin duda, quienes más se juegan acceder a una vivienda o tener un empleo digno. Y hoy, sobre todo se juegan no convertirse en la primera generación que tenga menos derechos y menos oportunidades que la generación de sus padres".

Por esto, ha continuado, "es esencial que tomen partido y hablen en las urnas. Ellas y ellos son quiénes pueden hacer saltar por los aires el plan de Moreno Bonilla".

"Hay quien quiere convencernos de que la precariedad, los alquileres imposibles, la privatización de la sanidad o la expulsión de la gente trabajadora de sus barrios son inevitables. Nosotros no lo aceptamos. Andalucía nunca avanzó resignándose. Andalucía avanzó peleando. Lo hizo el 4 de diciembre y el 28F, cuando un pueblo entero salió a la calle para conquistar igualdad y la dignidad para esta tierra. Y lo hizo también Julio Anguita defendiendo siempre una idea fundamental: que las instituciones tienen que servir para cambiar la realidad de la gente trabajadora", ha manifestado.

De igual modo, el candidato de Por Andalucía ha subrayado que "nosotras asumimos un compromiso claro: que cada parlamentario y parlamentaria que consigamos sirva para poner las instituciones al servicio de las familias trabajadoras y de la mayoría social andaluza, para intervenir el mercado de la vivienda, para defender la sanidad pública, para reforzar la educación pública, para proteger el territorio frente a la especulación y para garantizar derechos y oportunidades a quienes hoy sienten que se les está robando el futuro".

"Decía Julio Anguita que a él no le daba miedo el ruido de los poderosos, sino el silencio del pueblo. Este domingo el pueblo tiene un altavoz para decir basta y cambiar el rumbo de nuestra tierra. Por esto es esencial, y pedimos al conjunto de la ciudadanía empezando por nuestros y nuestras jóvenes, que nadie se quede en casa. Porque Andalucía siempre rompe el guion cuando su gente se moviliza. Por qué los andaluces y las andaluzas votamos lo que nos da la gana", ha enfatizado.

Así, Alba ha incidido en que "el 17 de mayo no se decide solo un resultado electoral, no se deciden solo los equilibrios de una legislatura, decidimos qué futuro queremos dar a Andalucía y al país. Por esto queremos cambiar Andalucía, para cambiar un país".

Por último, ha recordado que "si en los años 80 teníamos un lema, también en unas elecciones andaluzas en las que se presentaba Julio Anguita que decía en junio vamos con Julio, ahora decimos que si en junio fuimos con Julio, ahora, en mayo, vamos con Maíllo".

