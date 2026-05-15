Más de 2.440 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil velarán por la seguridad el 17M en Málaga

Junta de Seguridad presidida por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.446 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participarán en el dispositivo de seguridad elaborado en Málaga con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2026, que se celebrarán el próximo domingo, 17 de mayo.

En concreto, serán 1.506 agentes de la Guardia Civil y 940 de la Policía Nacional, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado sobre el dispositivo de seguridad previsto con motivo de las elecciones autonómicas y ha subrayado "la labor conjunta y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados, que tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía".

Salas ha recordado que "se trata de un dispositivo de gran envergadura destinado a garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, seguridad y sin incidentes con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena libertad y garantías".

De igual modo, ha trasladado su agradecimiento "por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo" y ha recordado, además, "la gran experiencia y capacidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en este tipo de procesos electorales".

A este operativo compuesto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios andaluces, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

DISPOSITIVO ELECTORAL EN MÁLAGA

El dispositivo de seguridad coordinado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dará cobertura al conjunto de colegios electorales de la provincia y consta de 1.506 agentes de la Guardia Civil y 940 de la Policía Nacional que realizarán funciones de protección estática de los colegios y en protección dinámica, en instalaciones estratégicas electorales, mando de la operación, retén de apoyo y especialidades.

El despliegue de seguridad coordinado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha establecido para dar cobertura a todos los colegios electorales de la provincia de Málaga y contará asimismo con el apoyo de las respectivas Policías Locales y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto.

Posteriormente, a partir de las 20,00 horas del día 17 de mayo, se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán un seguimiento específico de 1.772 mesas electorales durante la jornada de votación en Málaga. Para estos comicios se han habilitado 599 locales electorales distribuidos entre los 103 municipios de la provincia.

De acuerdo con los datos del censo electoral, están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 1.284.154 malagueños, de los que 1.213.376 residen en Málaga y 70.778 corresponden a electores inscritos en el extranjero. Además, de los electores residentes en Málaga, 34.910 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.

