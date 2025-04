Andalucía asumirá el coste del transporte de menores de 14 años y llevará a los tribunales el "abuso de poder" de Puente

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que su Gobierno asumirá el coste del transporte público gratuito de menores de 14 años y está dispuesto a llevar a los tribunales el "abuso de poder" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, tras su decisión de suspender esas ayudas para la comunidad autónoma.

Durante un coloquio posterior a su intervención en el foro 'La España vertebrada' del diario 'El Mundo', celebrado en Málaga, Juanma Moreno ha manifestado que no puede entender la actitud del ministro, en una especie de "pataleta infantil".

Juanma Moreno ha lamentado la actitud de Oscar Puente, "impropia" de un ministro, simple y llanamente porque, en una exposición pública de la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, "no se especifica" el ministerio con el que se lleva a cabo esa medida, pero si se traslada que es en "colaboración" con el Gobierno central.

A partir de ahí, según el presidente, hay un "enfado colosal por parte del ministro", quien, sin embargo, "no lo tiene igualmente cuando esa misma situación ocurre en el País Vasco". "Un enfado colosal y se levanta una mañana diciendo que quita las ayudas, en este caso a Andalucía y a los jóvenes andaluces", ha apuntado Juanma Moreno, para quien Oscar Puente "no sabe" lo que es esta comunidad.

"Un ministro no se puede levantar una mañana y tener una pataleta frívola, vanidosa e infantil y decir, poder absoluto, yo con mi mano quito y pongo dinero", ha agregado.

Ha querido dejar claro que su Gobierno no va a permitir "estas chulerías con los andaluces", a los que corresponde ese dinero para el transporte público.

Para Moreno, los andaluces tienen que recibir ese dinero y su Ejecutivo estará dispuesto a llevar a los tribunales el "abuso de poder" de Oscar Puente.

"Pero como somos personas dignas y nuestra dignidad está por encima, ya le puedo decir al ministro que si él no pone el dinero y no lo pone de manera inmediata, la Junta Andalucía se hará cargo de esos recursos para no tener que deberle nada a este Gobierno un tanto chulesco y un tanto vanidoso como es el que representa a este señor", ha sentenciado.