El temporal deja casi 340 incidencias en Andalucía en su mayoría en Málaga con desalojos y rescates

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga. En las primeras horas de la noche la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana.

Además, se han registrado algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Cabe recordar que durante la noche de este pasado sábado la Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo -peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 04.00 de la madrugada.

Además, se ha estado en constante coordinación con los alcaldes de las zonas afectadas y se dispuso todo lo necesario para asistir las incidencias que pudieran producirse.

RESCATES

Los Bomberos han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca; mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplazado a Cártama un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca para apoyar las tareas de recuperación y restauración de las zonas afectadas.

Además, están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana de este domingo, en caso necesario.

NIVELES HISTÓRICOS DEL RÍO GUADALHORCE

El río Guadalhorce ha subido de nivel en la pasada noche y ha alcanzado niveles históricos; aunque a esta hora su nivel es descendente.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de Cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvia.

A esta hora no hay carreteras cortadas en Andalucía, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 Las Cunas - Burjulú, y la AL-8106, en Villaricos - El Arteal.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, durante este pasado sábado la estación de Marbella, Puerto (Málaga) alcanzó los 77.8 litros por metro cuadrado, 73.8 se obtuvieron en Coín, 63.4 en Benahavís y 30.6 en Álora, también en la provincia malagueña, mientras que en San Roque (Cádiz) se anotaron 54.6.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó este pasado sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia, desde el pasado jueves día 24.

La fase de emergencia se refiere a aquellas situaciones que implican daños por los que son puestas en práctica medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y los bienes, que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, un total de 33 municipios Andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), 23 en Málaga y diez en Granada.

AVISOS Y RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de la Axarquía en Málaga, Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez y Levante) para la jornada de este domingo.

También están activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Málaga (Antequera, Sol y Guadalhorce), Granada (Nevada y Alpujarras) y Almería (Poniente, Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas).

Ante los avisos por lluvia el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.