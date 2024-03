Andalucía cree "disparate" pedir el 100% de los impuestos: "No hay singularidad para Cataluña, no está infrafinanciada"

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este miércoles que "no hay una singularidad para Cataluña, como no la hay para el resto de comunidades; no está infrafinanciada como está Andalucía", por lo que ha considerado que al Gobierno andaluz "nos parece una auténtica barbaridad, un disparate", reclamar el 100% de la recaudación de impuestos.

Así ha respondido España cuestionada por las declaraciones del Gobierno catalán sobre una financiación singular para Cataluña, que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan, considerando esto el presidente Pere Aragonès "una cuestión de justicia", no de privilegios o ventajas; y la respuesta de la ministra María Jesús Montero sobre que se tratará cuando haya una reunión de todas las comunidades.

"Nos parece una auténtica barbaridad, un disparate, rompe el principio de cohesión, de solidaridad territorial el 100% de los impuestos cuando el resto de comunidades autónomas solo recibimos el 50%", ha asegurado España, quien ha considerado que las declaraciones del Gobierno catalán "son un nuevo agravio para el resto de comunidades autónomas en general, pero un agravio para Andalucía en particular".

Ha reiterado que es "necesaria y urgente la reforma del sistema de financiación, pero no porque Cataluña esté infrafinanciada" y ha insistido en que "hay cuatro comunidades autónomas que reciben una financiación por debajo de la media, según todos los informes, que son Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía".

Por lo tanto, ha apuntado, "Cataluña, en principio, no estaría entre las comunidades que reciben financiación por debajo de la media". "No hay una singularidad para Cataluña, como no la hay para el resto de comunidades; no está infrafinanciada como está Andalucía", ha asegurado.

La consejera ha incidido en que "el Gobierno de España tiene que cumplir con su obligación, tiene que reformar este modelo de financiación autonómica y hacerlo de la mano de todas las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".

Ha recordado que este sistema de financiación se pactó en 2009 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña, "y hoy Esquerra Republicana de Cataluña dice que el sistema de financiación es lesivo para Cataluña", ha apuntado. "Imagínense, si lo pactaron ellos, lo que puede ser de lesivo para Andalucía, que perdemos todos los años 1.400 millones de euros desde 2009", ha finalizado.