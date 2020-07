Andalucía critica que el Gobierno central no apueste por el turismo sino por los "subsidios y la destrucción de empleo"

Asegura que la Junta de Andalucía trabaja en un fondo para extender los ERTE si el Gobierno no los prorroga más allá de septiembre

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha manifestado que España, y Andalucía, "no se pueden permitir" un Gobierno central "que no cree ni apuesta por el turismo" sino que "apuesta por los subsidios y la destrucción de empleo".

"Esta es la realidad en este momento", ha apuntado Marín durante su intervención en el Foro Lidera de Sur y la Diputación de Málaga celebrado este miércoles y donde ha lamentado que en la última interterritorial de Turismo el Ministerio anunciara planes de sostenibilidad y campañas de comunicación para los años 2021 y 2022: "¿Es que no se dan cuenta de que en 2021 y 2022 es probable que muchas empresas ni siquiera existan?, se ha preguntado.

En este sentido, ha recalcado que las empresas "necesitan soluciones y apoyo económico hoy y por eso hay que tomar decisiones" como ha defendido que hizo Andalucía, con la transformación del plan de acción en tres semanas y la elaboración de un plan de contingencia ante la situación generada por la pandemia del COVID-19.

Así, ha lamentado que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta a Andalucía y sus propuestas, con un modelo de gestión de lo público "que hacía de contrapeso al gobierno de Sánchez e Iglesias que estaban por subir la presión fiscal, con medidas difíciles para empresarios y emprendedores".

Es más, ha admitido que ha sentido y siente "impotencia" por esa falta de atención del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al turismo: "Ya lo dijo Alberto Garzón --ministro de Consumo-- muy claro, es un sector que no aporta nada" pese, ha recordado, a suponer el 14 por ciento del PIB andaluz y el 13 por ciento en España.

"Algunos solo quieren ver fábricas, industrias, I+D+i pero el turismo es empleo, es riqueza, genera oportunidades", ha enfatizado el consejero, al tiempo que ha enumerado la importancia de las diferentes empresas turísticas. Por ello, ha reiterado que es "fundamental" extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá de septiembre, hasta que acabe esta crisis derivada del COVID-19 porque si no se adopta esta medida "los que hoy están en ERTE muchos van a ir al paro".

Es más, habrá hoteles, ha dicho, que no están abiertos aún y tendrán que ir a un ERE o a un concurso de acreedores, con lo que ello supone, ha advertido. El vicepresidente andaluz, en este punto, ha avanzado que la Junta está trabajando en la puesta en marcha de un fondo del área de Empleo por si al empresariado andaluz se le tuvieran que aplicar este tipo de ayudas.

No obstante, ha admitido que es una financiación "limitada" y que es el Gobierno central, a través de la Seguridad Social, el que debe intervenir: "Si no lo hiciera nos estamos preparando para ello".

También ha reiterado la necesidad de aplicar un IVA superreducido del seis por ciento al sector turístico, al igual que han hecho otros países como Portugal (6%), Reino Unido (5%) o Alemania (7%), "una medida temporal que va en beneficio de todos" y que ha esperado que el Gobierno español adopte por su importancia "para mantener el músculo del sector": "No hay un mercado que ofrezca un IVA tan poco competitivo como el de España; y el Gobierno ni caso, silencio".

En este punto, cuestionado por la salida del cargo de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, Marín ha destacado el trabajo realizado por la dirigente y que ha sido "una interlocutora muy válida", en contraposición, ha opinado, con la ministra, Reyes Maroto, "que no ha sido capaz de alzar la voz a favor del turismo porque en el Gobierno no se cree y como no se cree se sigue teniendo como algo residual y eso me preocupa muchísimo porque no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la marca España".

También ha lamentado lo ocurrido con la denuncia de los hoteleros sobre la falta de rigor en la concesión de sellos de acreditación oficial 'Responsible tourism' destinados a los establecimientos que siguen las guías de medidas para la reducción del contagio por Covid-19 en el sector turístico. Marín ha puesto como ejemplo el distintivo Andalucía Segura que sí incluye verificaciones; de hecho ha anunciado que comenzarán la próxima semana.

ANDALUCÍA, "PRIMER DESTINO DEL MUNDO"

En su intervención, ha destacado el trabajo realizado en estos meses y cómo Andalucía es actualmente, pese al escenario derivado de la pandemia del coronavirus, "el primer destino del mundo, no del sur de Europa, a la hora de que cualquier viajero haga consultas para ir de vacaciones".

"Es un activo que cualquier empresa tiene que aprovechar, estamos por encima de Florida, de California, de Canarias, de Baleares o de Madrid y eso tenemos que ponerlo en valor pese al pesimismo", ha enfatizado Juan Marín, al tiempo que ha confiado en que en 2021 haya una vacuna contra el COVID-19.

Además, el consejero de Turismo ha recordado que se esperan crecimientos económicos el próximo año por encima del siete por ciento y más en 2022 una vez se resuelva "el problema sanitario y volvamos a la actividad económica".

En este sentido, ha indicado que en Málaga el turismo rural este mes de julio tiene una ocupación media del 62 por ciento "porque la gente busca seguridad y en el medio natural y al aire libre hoy se sienten más seguros", mientras que el turismo de playa estará "entre un 30 y 60 por ciento de ocupación", teniendo en cuenta que no todos los establecimientos están abiertos.

También ha manifestado la importancia de la seguridad en el turismo y en cómo Andalucía está abordando la situación sanitaria. Así, ha explicado que "no es lo mismo hablar de rebrotes que de positivos", ya que en el primer caso es cuando hay a partir de tres confirmados "en una misma familia o un mismo edificio".

"En Málaga hay nueve personas hospitalizadas por COVID, ninguna en UCI, de 1,6 millones de habitantes y en rebrotes hay 27 personas", ha sostenido, al tiempo que ha desmentido que Andalucía sea la región con más rebrotes: "Ojo al daño al sector turístico si no se es realista. No digo que no haya preocupación sino que se sea riguroso a la hora de dar la información" algo que, ha subrayado, ha venido siendo la comunidad andaluza durante toda la crisis sanitaria.

Por último, ha recordado la anticipación de la Junta de Andalucía ante la crisis en el sector turístico motivada por el coronavirus: "No esperamos a la tormenta y vimos cómo otros actuaban sino que aprendimos que teníamos que trabajar sobre nuevos cimientos y lo que nos queda por delante es asumir esa nueva realidad. Empezar a construir un modelo dirigido a mercados que nos están esperando pero no podemos dejarnos arrastrar por las incertidumbres", ha indicado.

Precisamente, el consejero ha considerado que el "éxito" de Andalucía fue ese, no esperar a lo que podía suceder: "En los últimos meses hemos tenido que aprender de un enemigo invisible, el virus; de tener un año de expectativas brutales de crecimiento a un año de reinventarnos".

A su juicio, pese a la pandemia, hay que ser "capaces de buscar nuevas oportunidades", y ha aludido a los problemas por los que ha pasado el sector en el último año y medio como la crisis de la listeria, la quiebra del turoperador Thomas Cook, el 'Brexit', etcétera: "Todo eso ha quedado atrás. Algo como un virus, que ha sido desgraciadamente tan mortal, lo ha borrado de nuestra mente".