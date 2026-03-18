Por Andalucía critica "el plan de Moreno para desmantelar la universidad pública en beneficio de privadas"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, en una reunión junto con dirigentes de IU y representantes de UMAxLaPública. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado "el plan" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para desmantelar la universidad pública en beneficio de las privadas y fondos de inversión".

Alba ha mantenido una reunión esta junto a dirigentes de Izquierda Unida, organización integrante de la coalición de izquierdas, con representantes de UMAxLaPública. Tras la misma, ha manifestado que "la educación, es quizá, el ámbito en el que el PP más ha desarrollado sus medidas ideológicas; privatizaciones, recortes, falta de infraestructuras o precariedad laboral en el cuerpo docente, es decir, Moreno apuesta por la universidad privada frente a la pública".

En este punto, ha puesto como ejemplo que "en esta legislatura ya se han introducido cinco universidades privadas en la comunidad universitaria, siendo dueños de ellas fondos de inversión y con una normativa que facilita la masificación en la educación superior de inscripciones, o alumnados, que pasan directamente a la privada".

"Solo hay que ver cómo se ponen encima de la mesa másteres obligatorios que no se ponen en la universidad pública", ha apostillado Alba.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía ha advertido de que "estamos ante un desmantelamiento de lo que es de todas y de todos, un desmantelamiento de todo lo público con un elemento clave: la infrafinanciación".

"Moreno ha dejado de poner pasta a la universidad pública para que las universidades privadas sigan haciendo negocio. Lo vemos en la falta de recursos y, como ya están diciendo los propios rectores, en los 90 millones de euros que están faltando para poder dar estabilidad a la propia universidad pública", ha criticado.

Al respecto, ha añadido que la Universidad de Málaga "es la universidad que con más contundencia se ha opuesto a la Ley de Universidades de Moreno. Lo hacen desde la exigencia de ser una de las más castigadas en financiación en comparativa con otras provincias", ha señalado.

Alba ha alertado de que "estamos ante un plan que responde a una cuestión ideológica. Moreno entrega Andalucía, igual que entrega la sanidad, igual que entrega las viviendas a los fondos de inversión, también entrega la universidad pública".

"Esto es un error porque va en contra de la igualdad de oportunidades que pueden tener los hijos de los trabajadores para poder acceder a la universidad pública, frente a los hijos de los ricos que tendrán pasta para poder estudiar en la universidad privada. Hablamos de que hay mucho talento y muchos jóvenes con capacidad para emprender un futuro mejor en Andalucía a través de la universidad pública, pero que Moreno los está cortando", ha señalado.

Por otro lado, Alba ha señalado que "también hay que hablar de una cuestión que es clave, la presión de la vivienda sobre el alumnado y el profesorado. Con la situación actual de la vivienda, comprada por fondos de inversión que encarecen sus precios, se está produciendo una emergencia habitacional tanto en el cuerpo docente como en los alumnos, lo que supone una carga más para poder afrontar una educación digna en alumnado y profesorado".

Por último, Alba ha incidido en que "desde por Andalucía lo tenemos claro, queremos una universidad pública de calidad, con la financiación suficiente, y donde las plantillas del profesorado no estén de manera precaria como están en estos momentos por la falta de financiación que Moreno pone encima de la mesa. Queremos una universidad pública, de calidad y gratuita", ha concluido.