Por Andalucía critica la "privatización encubierta" de la Ley de Dependencia

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, mantiene una reunión con las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de Fuengirola (Málaga). - POR ANDALUCÍA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha acusado al Gobierno andaluz de convertir la Ley de la Dependencia "en un nicho de mercado para grandes empresas, generando precariedad en servicios esenciales como la ayuda a domicilio".

Alba, tras mantener una reunión con las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de Fuengirola (Málaga), a las que ha expresado su apoyo, ha lamentado que "la Ley de la Dependencia, como servicio público, se ha convertido en otro nicho de mercado de grandes empresas y grandes fondos de inversión que vienen a quedarse con lo que es de todas y de todos".

Así, ha criticado que este es el modelo que ha seguido el presidente andaluz, Juanma Moreno, al implantar esta ley en Andalucía; "de hecho, estamos viendo la cantidad de problemas que está generando la privatización en el servicio de la dependencia", ha apuntado.

"Estamos viendo cómo se está dando un servicio precario a todas la personas que lo necesitan en todos los recursos que ofrece, ya sea en residencias de ancianos, en centros de día o en el recibimiento de la ayuda a domicilio", ha manifestado el dirigente de izquierda.

El candidato de Por Andalucía en Málaga ha destacado que "en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, uno de los problemas que se están dando es la precariedad que sufren estas trabajadoras y trabajadores en las distintas empresas que ofrecen estos servicios".

Ha señalado que en el caso de Fuengirola, "las auxiliares de ayuda a domicilio están sintiendo esa precariedad en el incumplimiento del convenio a la hora de establecer las propias relaciones laborales, como los bajos salarios, lo que las está llevando a iniciar una lucha para, simplemente, exigir lo que entienden que son sus derechos".

Alba ha enfatizado que "la reivindicación que hacemos desde Por Andalucía es cuidar a quienes nos cuidan, y es que tarde o temprano, todas las personas necesitamos que nos cuiden y es importante que las personas que nos cuidan tengan todos los derechos para poder ejercer bien un servicio de manera pública y de calidad".

Por último, ha mostrado el apoyo de Por Andalucía a todas las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio de toda Andalucía y, en concreto a las de Fuengirola para que "se les reconozcan sus derechos y puedan ejercer, de la mejor manera posible, esos cuidados que todas y todos necesitamos".

Por su parte, Ingrid Justiniano, miembro del Comité de Empresa de Comisiones Obreras del SAD en Fuengirola, ha exigido el cumplimiento del convenio y ha criticado que "se están vulnerando los derechos de las trabajadoras, en especial de las nuevas compañeras que están entrando".