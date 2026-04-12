Por Andalucía destaca "movilización histórica" contra "el desmantelamiento" de la sanidad pública

Miembros de Por Andalucía, en la manifestación de Mareas Blancas en Málaga - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha destacado la manifestación "histórica" de Mareas Blancas que se ha desarrollado este domingo en Málaga, porque Andalucía "no aguanta más" un Gobierno de Juanma Moreno que "no tiene un proyecto" para esta tierra, sino que tiene "un plan que es hacer negocio con lo que es de todos y todas, con nuestra salud".

Durante su participación en la manifestación, ha señalado que Por Andalucía es la fuerza política que viene a garantizar que todos y todas "tengamos seguridad humana y una sanidad pública de calidad y esta manifestación es el punto definitivo para echar a Moreno Bonilla del Gobierno andaluz".

Por su parte, el cabeza de lista de Por Andalucía al Parlamento por Málaga, Ernesto Alba, ha manifestado que "hoy toda Andalucía se está echando a la calle en defensa de la sanidad pública" y en contra del "desmantelamiento" del sistema que está llevando a cabo el Gobierno autonómico del PP-A.

Alba ha señalado que "si por algo se ha caracterizado la política" del presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juama Moreno, es por haber convertido en "un auténtico desastre a la sanidad pública, la que nos cuida a todos".

Ha denunciado que el único plan que tiene Moreno es "dedicar todo el dinero, toda la financiación de lo público a engordar los bolsillos de grandes fondos de inversión y grandes fondos buitre como Quirón o Pascual".

"La gente nos lo ha dicho muy claro, queremos que el plan de Moreno Bonilla se revierta, no puede ser que todo el dinero que se debería dedicar a fortalecer el sector público tenga que irse a manos de bolsillos privados", ha señalado.

El candidato de la coalición de izquierdas ha destacado que "la salida pública es lo único que garantiza que la gente, independientemente de lo que tenga en la cartera, pueda estar cuidada en cualquier centro ambulatorio y en cualquier hospital, y, a día de hoy, el plan de Moreno Bonilla de desmantelamiento de lo público no lo está garantizando".

A su juicio, Moreno "ha convertido a Andalucía en la ley de la selva; si tienes pasta, tirarás hacia adelante, pero si no la tienes, te tienes que quedar atrás".

Alba ha declarado que lo que defendemos hoy en la calle desde Por Andalucía es "una sanidad pública que garantice los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras andaluzas, independientemente, del dinero que tenga en la cuenta bancaria".

Por último, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha manifestado que "hoy Málaga hace una enmienda a la totalidad, a Moreno Bonilla y al plan deliberado de desmantelamiento de la sanidad pública que lleva perpetrando".

"Hoy Málaga sale masivamente a la calle a decir que no queremos que se transfieran fondos públicos a la sanidad privada mientras las listas de espera, la atención primaria y las urgencias están absolutamente colapsadas", ha señalado.

A su juicio, lo único que hay que hacer es "revertir todos los conciertos que durante los gobiernos del PP y el PSOE se pusieron en marcha y dedicar toda esa ingente cantidad de fondos públicos que se dedicaron a los conciertos a la contratación de personal sanitario en la sanidad pública".