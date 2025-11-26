Andalucía estrena cinco nuevo restaurantes con una estrella Michelin en Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga - GUÍA MICHELIN

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alta cocina de Andalucía está de enhorabuena después de que este martes cinco restaurantes de cinco provincias de la comunidad autónoma se hayan posicionado entre los nuevos establecimientos en obtener una estrella Michelin.

Esta ha sido la principal novedad para la gastronomía hecha en la región que ha deparado este martes la celebración de la gala de presentación de la Guía Michelin España & Andorra 2026, que ha tenido lugar en Málaga con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la capital.

En concreto, han logrado una nueva estrellas Michelin los restaurantes Faralá (Granada) con la chef Cristina Jiménez; Mare (Cádiz) con el cocinero Juan Viu; Ochando (Los Rosales, en Sevilla) de Juan Carlos Ochando; Palodú (Málaga) de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, y ReComiendo (Córdoba) de Periko Ortega.

Además, mantienen sus dos estrellas Michelin los cuatro restaurantes andaluces que la tenían hasta la fecha, es decir, Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz), LÚ Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz), Skina (Marbella) y Bardal (Ronda).

Precisamente los responsables de estos dos últimos establecimientos de restauración que se encuentran en la provincia de Málaga han hecho las veces de anfitriones al ejercer de coordinadores gastronómicos de la cena que ha tenido lugar tras la celebración de la gala de la Guía Michelin en el Espacio de Artes Escénicas Sohrlin Andalucía.