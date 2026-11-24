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SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Andalucía se situó en 8.757.649 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un aumento de 80.936 personas respecto a la misma fecha del año anterior (+0,93%). Los residentes de nacionalidad extranjera aumentaron en 68.587, lo que representa cerca del 85% del crecimiento de la comunidad, según los primeros resultados del Censo Anual de Población 2026 publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Andalucía registró el tercer mayor incremento de población en términos absolutos, por detrás de la Comunidad Valenciana (+106.933 habitantes) y Cataluña (+82.150). Desde el 1 de enero de 2021, cuando contaba con 8.484.804 residentes, la comunidad ha ganado 272.845 habitantes (+3,2%).

Del total de residentes en Andalucía, 969.500 tenían nacionalidad extranjera, el 11,1%, frente al 10,4% de un año antes. Su número creció un 7,6%, desde los 900.913 de enero de 2025. Por su parte, la población de nacionalidad española aumentó en 12.349 personas (+0,16%), hasta los 7.788.149 habitantes.

Por lugar de nacimiento, 1.230.052 personas residentes en Andalucía habían nacido en el extranjero, el 14% de la población andaluza, frente al 13,1% de un año antes. Su número aumentó en 90.966 personas (+8%), mientras que el de residentes nacidos en España se redujo en 10.030, hasta los 7.527.597.

En el conjunto de España, la población alcanzó los 49.618.622 habitantes, 490.325 más que un año antes (+1%). Los residentes de nacionalidad extranjera representaban el 14,7% del total nacional y los nacidos fuera de España, el 20,3%. Andalucía aportó alrededor de uno de cada seis habitantes que ganó el país durante 2025.

MÁLAGA GANA 23.355 HABITANTES Y SEVILLA ROZA LOS DOS MILLONES

Atendiendo a las provincias, las ocho andaluzas ganaron población durante 2025. Málaga registró el mayor incremento en términos absolutos, con 23.355 habitantes más (+1,30%), hasta los 1.814.538. Le siguió Sevilla, con 20.093 más (+1,02%), hasta alcanzar los 1.997.757. Entre ambas sumaron 43.448 habitantes, el 53,7% del aumento de la comunidad.

Almería fue la provincia que más creció en términos relativos (+1,69%), con 13.055 habitantes más, hasta los 783.609. Granada ganó 11.258 residentes (+1,19%) y se situó en 957.055, mientras que Cádiz sumó 5.669 (+0,45%), hasta los 1.267.089 habitantes.

Huelva alcanzó los 542.241 residentes tras sumar 3.452 (+0,64%); Córdoba llegó a los 775.985, con 2.822 más (+0,36%); y Jaén registró el menor incremento de la comunidad, tanto en términos absolutos como relativos, con 1.232 habitantes más (+0,20%), hasta los 619.375.

Frente al crecimiento de la provincia, la ciudad de Cádiz perdió un 0,6% de su población durante 2025. El INE la sitúa entre las principales ciudades españolas con mayores descensos, junto a Coslada (-0,8%) y Majadahonda (-0,4%).

Málaga concentra el mayor número de residentes de nacionalidad extranjera, con 358.101, el 19,7% de su población. Almería presenta la proporción más alta, con 187.593 personas de nacionalidad extranjera, el 23,9% del total provincial. Sevilla y Málaga registraron los mayores incrementos de este colectivo en cifras absolutas, con 16.886 y 16.872 residentes más, respectivamente.

En Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, el aumento de residentes de nacionalidad extranjera compensó la caída de la población de nacionalidad española. Jaén registró el mayor incremento porcentual de residentes extranjeros de Andalucía (+17,2%), con 4.405 más, mientras que perdió 3.173 residentes españoles. Por lugar de nacimiento, la población nacida fuera de España creció en las ocho provincias y la nacida en España descendió en seis. Sólo aumentó en Almería (+1.355) y Granada (+845).

MARRUECOS ENCABEZA LAS NACIONALIDADES EXTRANJERAS EN LOS DATOS DE 2025

Las tablas complementarias del censo sitúan a Marruecos como la nacionalidad extranjera más numerosa en Andalucía a 1 de enero de 2025, con 182.112 residentes. Le seguían, entre los países que el INE desglosa de forma individual, Reino Unido (82.624), Rumanía (71.456) y Colombia (63.033). Venezuela sumaba 30.415 residentes y Ucrania, 28.655.

Entre quienes residían en Andalucía a comienzos de 2025, 58.722 figuraban con 2024 como año de llegada a la comunidad. El grupo más numeroso era el de 25 a 34 años, con 15.894 personas, seguido del de 35 a 44 años, con 11.878. Ambos representaban el 47,3% de los residentes con ese año de llegada.

Del total con 2024 como año de llegada a Andalucía, 40.371 tenían nacionalidad española. Entre las nacionalidades extranjeras que la tabla identifica por separado, las cifras más altas correspondían a Marruecos (3.364), Colombia (3.014) y Venezuela (1.489). La estadística del INE contabiliza en una categoría propia a quienes siempre han vivido en Andalucía desde que llegaron a España, que sumaban 1.055.747 personas.

En cuanto al estado civil, a 1 de enero de 2025 el 45,7% de los andaluces de 16 o más años estaba casado, con 3.377.779 personas, y el 36,1% estaba soltero, con 2.666.602. El 7,8% estaba divorciado o separado (578.383) y el 6,6% era viudo (489.141). En el 3,7% de los casos no constaba el estado civil.

Las mujeres representaban el 83,2% de la población viuda de Andalucía. De las 489.141 personas en esta situación, 407.195 eran mujeres y 81.946, hombres. Respecto al año anterior, la población soltera de 16 o más años aumentó en 112.191 personas, mientras que la casada se redujo en 84.346.

GRANADA LIDERA EL PESO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES Y LOS PEONES AGRARIOS ENCABEZAN LAS OCUPACIONES

Los datos de formación, referidos a 2024, recogen que 2.122.309 residentes en Andalucía de 15 o más años habían completado estudios superiores, el 28,6% del total. Eran 77.218 más que en 2023 y 216.678 más que en 2021, cuando representaban el 26,5%.

El nivel más frecuente era la primera etapa de Educación Secundaria o equivalente, con 2.540.248 personas (34,2%). Otras 1.482.814 habían completado la segunda etapa de Secundaria o estudios postsecundarios no superiores (20%), y 1.272.826 tenían como máximo estudios de Primaria (17,2%). Los estudios superiores alcanzaban al 30,5% de las mujeres y al 26,6% de los hombres de 15 o más años.

Granada presentaba la mayor proporción de residentes con estudios superiores (32,3%), seguida de Sevilla (30,5%), Córdoba (28,9%), Málaga (28,6%) y Cádiz (27,5%). Por debajo se situaban Jaén (25,9%), Huelva (25,4%) y Almería (25,1%).

En cuanto a la ocupación, el censo contabilizó en 2024 a 3.340.313 ocupados de 16 o más años en Andalucía, 73.808 más que en 2023 (+2,26%). De ellos, 1.823.693 eran hombres y 1.516.620, mujeres. Sevilla concentraba el mayor número de ocupados, con 775.128, seguida de Málaga (679.666) y Cádiz (436.090). Málaga registró el mayor aumento porcentual (+3,23%), seguida de Cádiz (+3,04%).

Los peones agrarios, forestales y de la pesca formaban el grupo de ocupación más numeroso, con 184.169 personas, seguidos de los profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria (173.745), los asalariados de los servicios de restauración (172.463) y los dependientes en tiendas y almacenes (167.123). Respecto a 2023, la restauración sumó 13.136 asalariados, mientras que el grupo de peones agrarios, forestales y de la pesca se redujo en 5.147 personas.