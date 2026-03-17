Andalucía Impacta 2026 fomentará inversión de impacto y fortalecerá la colaboración público-privada

Presentación de Andalucía Impacta 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial celebrarán el próximo 24 de marzo Andalucía Impacta 2026-Conectando Inversión y Propósito, un encuentro que reunirá a administraciones públicas, fondos de inversión y proyectos emprendedores con impacto social y ambiental, con el objetivo de movilizar inversión hacia iniciativas que contribuyan a afrontar los grandes retos sociales, territoriales y medioambientales de Andalucía.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, junto a la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma; el director de la Fundación Foro NESI, Diego Isabel La Moneda; y el director del Área de Negocio de Caixabank, Enrique Sánchez, ha presentado esta jornada, que tendrá lugar en el Centro de Innovación Social La Noria y que cuenta con el impulso de la Fundación Foro NESI y el apoyo de entidades del ecosistema de inversión de impacto como Open Value Foundation, SpainNAB, Cofides, Fundación "la Caixa" e Hidralia.

Durante su intervención, Torres ha destacado que "la colaboración entre administraciones públicas, inversores y proyectos emprendedores es clave para impulsar soluciones innovadoras a los retos sociales y medioambientales, por lo que iniciativas como Andalucía Impacta permiten generar ese espacio de encuentro necesario para movilizar inversión hacia proyectos con impacto positivo en la sociedad".

En la misma línea, Ledesma ha afirmado que "Andalucía Impacta representa una oportunidad para conectar a nuestras administraciones públicas con nuevas formas de financiación que permitan impulsar proyectos innovadores en los municipios y contribuir a afrontar retos como el desarrollo territorial, la sostenibilidad o la lucha contra la despoblación".

El encuentro está diseñado como un espacio de trabajo y conexión para explorar nuevas fórmulas de financiación y colaboración público-privada, así como para facilitar el acceso a capital a iniciativas que contribuyen a resolver retos sociales, ambientales y territoriales.

El objetivo es posicionar Andalucía como un territorio referente en economía de impacto, promoviendo la conexión entre capital, innovación social y políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y la sostenibilidad del territorio.

PROGRAMA

El programa incluye espacios de presentación de inversores de impacto bajo el formato 'Impact Match', sesiones privadas de trabajo entre administraciones públicas y fondos de inversión, y encuentros prácticos orientados a emprendedores y empresas que busquen acceder a capital de impacto.

Además, contará con un espacio de diálogo institucional de alto nivel titulado 'Administraciones e inversores caminando juntas para generar impacto', en el que está prevista la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; y el director territorial en Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra; que estará moderado por Myriam Estarrona, directora de Open Value Foundation.

La presencia de instituciones y el sector financiero refleja el creciente interés de las administraciones públicas andaluzas por la inversión de impacto como herramienta para afrontar retos sociales y medioambientales, promoviendo nuevas fórmulas de colaboración entre el sector público, privado y el ecosistema emprendedor.

PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO

El encuentro contará además con la participación de algunos de los principales fondos y entidades de inversión de impacto que operan en España y Europa, entre ellos Open Value Foundation, CREAS, Phitrust, Global Social Impact Investments, Fondo de Fundaciones de Impacto, SpainSIF, Goparity, el programa Tiina impulsado por Fundación Ship2B y Fundación Daniel y Nina Carasso, Inclimo Climate Tech Fund y Repsol Impacto Social, que presentarán sus criterios de inversión y explorarán oportunidades de colaboración con administraciones públicas y proyectos empresariales con impacto.

El crecimiento de este tipo de inversión refleja una tendencia consolidada en España. Según los últimos datos de SpainNAB (estudio de la Oferta de Capital de Impacto en España 2023), la inversión de impacto en España creció un 26% entre 2020 y 2023, alcanzando los 1.517 millones de euros en inversión directa, mientras que la oferta total de capital de impacto superó los 3.300 millones de euros, con 45 actores identificados realizando inversión directa a través de 64 vehículos de inversión en el país.

Los sectores que concentran mayor interés de la inversión de impacto incluyen medioambiente, salud, inclusión financiera y educación, reflejando su papel como herramienta para afrontar retos sociales y ambientales.