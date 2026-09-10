Por Andalucía insta a la Junta a asumir "responsabilidades" por su "error" en la adjudicación de destinos de interinos

El parlamentario de Por Andalucía Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha exigido este jueves que "se asuman responsabilidades y que se reparen los daños y los gastos ocasionados" por el "error" de la Consejería de Educación "en la adjudicación de destinos" de docentes interinos que "ha tenido que rectificarse por parte de la Junta por un error informático".

Así lo ha señalado el también representante de IU en una nota en la que ha sostenido que "el curso educativo en Andalucía empieza fatal para los interinos, con más de mil afectados por un error en la adjudicación de sus destinos que ha tenido que rectificarse por parte de la Junta por un error informático".

Alba ha criticado que "la situación ha provocado que numerosos docentes hayan pedido el destino que inicialmente se les había asignado y hayan tenido que modificar sus planes de incorporación con apenas unas horas de margen".

"No es tolerable que algo programado y previsto, y que se ejecuta todos los años, genere este caos" que "pagan en primera instancia nuestros profesionales, que ya sufren una precariedad existencial intolerable y que ven quebrada su confianza hacia quien debería garantizar las condiciones mínimas para ejercer su trabajo, como es la Consejería de Educación", ha señalado el representante de Por Andalucía.

Ernesto Alba ha considerado que "no se trata de un simple error, sino de la demostración de la falta de interés de la Consejería de Educación hacia las necesidades de nuestros profesionales de la pública".

"No es un fallo puntual, sino un ejemplo más de la falta de compromiso con la educación pública y el derecho a la educación del Gobierno de Moreno Bonilla", ha incidido en esa línea el parlamentario de Por Andalucía antes de apostillar que "a PP y Vox les sobra la pública y los profesionales de la pública".

Finalmente, y con la vista puesta en las próximas adjudicaciones en los diferentes niveles educativos, desde Por Andalucía piden a la Junta que "hagan las cosas bien y dejen de jugar con el futuro de nuestros magníficos profesionales, que están hartos de sufrir las meteduras de patas y los golpes en las espinillas de una Consejería de Educación que no vela por sus intereses y por el de las familias y del alumnado", ha zanjado Ernesto Alba.