Por Andalucía llama a movilización "masiva" contra el "plan de desmantelamiento de la sanidad pública"

Manifestación por la sanidad pública - POR ANDALUCÍA MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha hecho este miércoles un llamamiento "masivo" a la ciudadanía malagueña para que se sume a la manifestación del próximo 12 de abril en defensa de la sanidad pública.

Así, ha incidido en que "hay que salir a la calle porque lo que está haciendo Moreno Bonilla es evidente, solo hay que mirar los 1.069 efectivos sanitarios que ha perdido la provincia en su última legislatura. Este deterioro es premeditado y responde a un plan", ha criticado.

También ha señalado que "esta movilización, impulsada por más de veinte organizaciones, marcará un antes y un después en una campaña electoral en la que Moreno está haciendo todo lo posible por esconderse y no asumir su responsabilidad en la grave crisis sanitaria que atraviesa nuestra comunidad". "Moreno no quiere hablar de sanidad porque tendría que reconocer que su plan pasa por el desmantelamiento del sistema público para favorecer a la privada", ha agregado.

El candidato de la coalición de izquierdas ha explicado que "la situación de la sanidad pública que viven los vecinos y vecinas de la provincia de Málaga no es un 'fenómeno atmosférico imprevisto', sino la culminación de una hoja de ruta de ocho años destinada a debilitar lo público para engordar las cuentas de resultados de la sanidad privada".

Alba ha añadido que "si el PP vuelve a gobernar, seguirá garantizando el negocio a empresas como Quirón a costa de la salud y la vida de nuestra gente, y a costa de la falta de descanso de unos profesionales exhaustos. La relación entre las grandes empresas privadas y el PP andaluz es evidente y letal para nuestros servicios públicos".

"Es vergonzoso que Málaga sea una de las provincias donde más han aumentado los seguros privados. No es por gusto, es por la desesperación y la frustración de miles de una ciudadanía que ve cómo no les atiende un médico o que está agobiada por la salud de un familiar", ha criticado.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía ha subrayado que "frente al modelo de negocio del PP, en Por Andalucía proponemos sentido común: dinero público para la pública. Por eso vamos a blindar el sistema recuperando a 12.000 profesionales a nivel andaluz y cumpliendo de una vez con las necesidades de nuestra provincia, reforzando la atención primaria, reduciendo las listas de espera o recuperando los servicios privatizados".

Por último, Alba ha recordado que "nuestra comunidad es actualmente donde peor se valora la sanidad de todo el Estado, con una de cada dos personas insatisfecha con el servicio. Estamos convencidos de que este descontento es el motor de un cambio necesario que debe empezar por la fiscalización absoluta de todos los convenios con la sanidad privada. Tras las manifestaciones de este domingo, Moreno Bonilla tendrá motivos para estar preocupado y la ciudadanía andaluza tendrá motivos para la esperanza", ha concluido.