'Por Andalucía' en Málaga llama a "romper el guion electoral y cambiar el rumbo" con una "nueva forma de gobernar"

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de 'Por Andalucía', compuesta por Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha llamado a la movilización a la ciudadanía para que "abandone la resignación y rompa el guion electoral" el próximo 19 de junio.

En el arranque de la campaña electoral, en un acto público en calle Alcazabilla, la formación ha pedido "hacer posible una nueva forma de gobernar que ponga a las personas en el centro, mejore la calidad de vida de la clase trabajadora y fortalezca los servicios públicos y el empleo. Una Andalucía, feminista, verde y empoderada".

El candidato número 2 de 'Por Andalucía', José Piña, ha señalado que cada vez más personas se acercan a esta coalición electoral, "un proyecto político que responde a la necesidad de unidad y pluralidad de seis formaciones distintas que tenemos claro que vamos a romper el guion de las encuestas y acabar con la realidad de recortes, sufrimientos y esperas".

"Somos mayoría los que queremos una Andalucía diferente a la que nos están proponiendo. Somos más los que queremos servicios públicos de calidad. Somos más los que queremos vivir cerca de donde trabajamos. Somos más los que queremos un trabajo digno y decente. Somos más los que entendemos que los que más tienen son los que más tienen que contribuir", ha reivindicado.

Así, ha agregado: "Somos más los que entendemos que cada uno quiere amar a quien quiere amar. Somos más los que queremos vivir en libertad y democracia, por eso este 19 de junio nos lo jugamos todo. 'Por Andalucía' es la nueva fuerza política, la que pone la vida en el centro y los deseos y los sueños de los andaluces y las andaluzas en las papeletas", ha alentado Piña.

La candidata número 3 de 'Por Andalucía', Eva García Sempere, ha trasladado la ilusión de la coalición por "explicar a los andaluces y a las andaluzas nuestras propuestas durante los próximos 15 días".

"Nada tiene que seguir siendo como es. No tenemos que resignarnos a una sanidad con listas de esperas interminables y recortes; no podemos resignarnos a no tener una educación de calidad. Desde 'Por Andalucía' sabemos que es posible cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora", ha defendido.

En este punto, García Sempere ha indicado que tienen "el aprendizaje de las medidas que está desarrollando el Gobierno estatal de coalición" por lo que ha apuntado que pueden poner en marcha "políticas que permitan acabar con el drama del desempleo, como hemos visto esta semana, con unos datos de desempleo que, por primera vez desde 2008, han bajado de los tres millones en España".

"Todo puede cambiar si queremos hacerlo, tenemos por delante el reto de construir otra Andalucía posible", ha manifestado García Sempere.

Por su parte, la candidata número 9 de 'Por Andalucía', Rosario Luque, ha añadido que se ponen "al lío para conseguir los objetivos comunes para empoderar a Andalucía y ofrecer un futuro de ilusión para nuestra juventud".

"Vamos a por la diversificación económica, el impulso de la transición energética, el fortalecimiento de los sectores primarios secundarios y terciarios, crear empleo de calidad, acabar con la brecha salarial y lograr un gran pacto para acabar con la violencia machista e invertir más en los sectores públicos, especialmente la sanidad y la educación", ha concluido.