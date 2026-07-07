Andalucía Play Fest reúne a más de 5.200 asistentes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en su primera edición

Imagen del Andalucía Play Fest - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado fin de semana el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (fycma) ha acogido la primera edición del Andalucía Play Fest, un evento que ha integrado bajo una misma plataforma la celebración de los Premios Iris Games, Guadalindie y Retropixel Málaga. El festival ha culminado esta convocatoria con más de 5.200 asistentes.

La cita es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales; junto a la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, que ha impulsado Premios Iris Games; MálagaJam, organizadora de Guadalindie; y la Asociación Altair, responsable de Retropixel. El proyecto ha contado además con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como de los principales partners de cada uno de los eventos.

Andalucía Play Fest ha representado un modelo de colaboración entre instituciones públicas, asociaciones y sector privado para seguir impulsando una industria con un enorme potencial de crecimiento, innovación y generación de talento.

Así, con esta iniciativa, Málaga refuerza su liderazgo nacional en el ámbito del videojuego y avanza en su posicionamiento como uno de los principales polos de esta industria en España y un referente emergente en el sur de Europa.

El viernes, 3 de julio, tuvo lugar la segunda edición de los Premios Iris Games. Una cita a la que asistieron más de 800 personas y que incluyó un pre-show y actuaciones en directo. Conducida por la comunicadora y especialista en videojuegos, Maya Pixelskaya, y el periodista y presentador de televisión, Rodrigo Vázquez.

La ceremonia de premios reconoció a 'Ninja Gaiden: Ragebound', del estudio sevillano The Game Kitchen, como el Mejor Videojuego de 2026, además de otorgarle a su vez el premio a Mejor Videojuego PC/Consola.

Asimismo, en la categoría de Mejor Videojuego para Dispositivos Móviles, el premio ha sido para 'Is This Seat Taken?', desarrollado por el estudio barcelonés Poti Poti Studio, mientras que 'Dusty Bones', de los pontevedreses Digital Monster Collective, ha obtenido el reconocimiento a Mejor Videojuego Accesible.

Por su parte, 'Escape from Mandrilia', del desarrollador granadino Germán Bandera, se ha alzado con el premio a Mejor Videojuego Tech-XR y 'Luto', de los canarios Broken Bird Games, ha sido distinguido como Mejor Videojuego Narrativo.

En las categorías destinadas a impulsar el talento independiente y emergente, el premio a Mejor Videojuego Indie ha sido para 'Forgotten Fragments' de los barceloneses Binary Phoenix. El Mejor Videojuego de Centros Formativos ha reconocido al título 'Not My War', desarrollado por 24-Pack Studio en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-TAD de Madrid.

El galardón a Mejor Videojuego Andaluz ha recaído en 'Astro Prospector', del estudio malagueño Incrementalist, y el premio a Mejor Videojuego Internacional fue para 'Lost Twins 2', desarrollado por el estudio pakistaní Playdew.

En total, los Premios Iris Games 2026 han repartido 44.000 euros en premios, lo que le convierte en uno de los certámenes con mayor dotación económica del panorama nacional del videojuego. Ha estado organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía y de la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte de Andalucía-Turismo Andaluz.

De igual manera, Guadalindie ha continuado consolidándose, en su tercera edición consecutiva en fycma, como uno de los principales puntos de encuentro para los estudios, publishers e inversores. Durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio, la feria, impulsada por la Asociación MálagaJam, ha favorecido la creación de sinergias y nuevas alianzas profesionales a través de una amplia zona expositiva, conferencias, networking profesional y reuniones de negocio.

RetroPixel Málaga ha culminado el Andalucía Play Fest celebrando la cultura del videojuego clásico y los sistemas históricos reuniendo actividades, exposiciones y conferencias vinculadas al patrimonio digital y la preservación tecnológica, entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio.

Promovido por la Asociación Lúdico Técnica de Aficionados a la Informática Retro, este evento ha dado a conocer la historia de la informática, los ordenadores o las videoconsolas. En esta ocasión, han conmemorado el 30 aniversario de Nintendo 64, el 50 aniversario del microprocesador Zilog Z80 o las tres décadas de títulos emblemáticos como Tomb Raider o Quake.