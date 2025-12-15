Por Andalucía propone la bajada de la ratio de niños en la educación de cero a tres años frente a la planteada por el PP

El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero. - IU

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Por Andalucía llevará a la cámara regional una propuesta en la que pide la bajada de la ratio en las aulas de la educación de cero a tres años en la comunidad autónoma frente a la planteada por el Gobierno andaluz del PP. Así, proponen un máximo de cinco niños en las aulas de cero a un año; de ocho en las de uno a dos años; y de 12 en las de dos a tres años.

Así lo ha dado a conocer este lunes en Málaga el coordinador general de IU-A, Toni Valero, que ha acusado al Gobierno de Moreno de "hacer caso omiso a las justas reivindicaciones de los trabajadores de la educación de cero a tres años", la cual ha reclamado que debe ser "pública, gratuita y de calidad".

Tras poner en valor que la educación infantil en la referida etapa es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas, Valero ha dicho que "la educación de cero a tres años no es un aparcadero de niños como plantea el Partido Popular".

"Necesitan tiempo, necesitan de un entorno adecuado y necesitan de un espacio y profesionales suficientes para desarrollar esta fundamental labor para nuestros niños y niñas. Sin embargo, el decreto del Gobierno andaluz de 5 de marzo establece unos números máximos de niños y niñas por aula que están muy lejos de las recomendaciones europeas, muy lejos de las recomendaciones de los expertos, muy lejos del sentido común", ha criticado Valero.

Así pues, el líder de IU-A ha expuesto la iniciativa de Por Andalucía para las ratios en contraposición a la del PP, y ha detallado que sería de un máximo de cinco niños en las aulas de cero a un año frente a los ocho que plantea el PP; de ocho en las de uno a dos años en lugar de los 13 que plantea el PP; y de 12 en las de dos a tres años frente a los 20 que plantea el PP "que nos parece un disparate".

ESCOLARIZACIÓN

Valero ha defendido la propuesta de la formación de izquierdas en un contexto de datos que ha calificado como "contundente": "Estamos viendo cómo en los hogares más humildes la escolarización apenas se sitúa en un 26,3%. Sin embargo, en familias con rentas mucho más elevadas está en torno a un 63,5%. Es decir, a quien más va a beneficiar una red pública gratuita y de calidad --de educación de cero a tres años-- van a ser a las familias trabajadoras que son las más necesitadas de este servicio, y sin embargo el PP lo está privatizando".

El líder de IU-A ha considerado que el PP "ha entendido que con la educación de cero a tres años también se puede hacer negocio". "Y lo vimos cuando renunció a unas subvenciones, a unos fondos europeos de más de 115 millones que iban a ir para una red pública de cero a tres años y renunció a ella porque dejó claramente dicho que es que su modelo es el privado", ha añadido.

Tras reincidir en la reivindicación de la confluencia de izquierdas de una educación de cero a tres años pública, gratuita y de calidad, Toni Valero ha dicho: "Creemos que esta escolarización de cero a tres años y la bajada de ratios es clave, por una parte, para la conciliación de las familias trabajadoras, que son las principales beneficiadas y, cómo no, para la igualdad de oportunidades".