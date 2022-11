Por Andalucía reclama a Juanma Moreno "plenas garantías de protección" para la cueva de Las Estegamitas de Málaga

MÁLAGA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inma Nieto, ha registrado una iniciativa ante la cámara andaluza para instar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "actúe con determinación para asegurar plenas garantías de protección para la cueva de Las Estegamitas y el resto de los elementos que componen el complejo de yacimientos de La Araña", enclavado al este del municipio de Málaga, "ante la amenaza que supone la actividad de la cantera que explota la fábrica de cemento aledaña".

Nieto ha explicado este martes que "el yacimiento de La Araña es una de las joyas patrimoniales de la provincia malagueña y su entorno precisa de medidas que garanticen que estos enclaves de incalculable valor no se deterioran". Sin embargo, según la portavoz, estos espacios "se encuentran amenazados por una empresa con intereses económicos que encargó informes de parte que aseguran que el entorno no tiene valor y que una actuación en él no afectaría negativamente a la cueva".

No obstante, Nieto ha maTizado que "antes de la declaración de estos yacimientos como Bien de Interés Cultural (BIC), se sacó a la cueva de Las Estegamitas, que se encuentra en un paleoacantilado dentro del perímetro del yacimiento, y que atesora, junto a todo el entorno, un patrimonio de altísimo valor geológico, antropológico y paleontológico que no puede perderse".

Por esa razón, para Nieto "no se entiende que la Junta guarde silencio y que haya dado por bueno los informes de parte de una empresa que no está preocupada en la conservación de estos bienes de incalculable valor, ya que solo defiende sus beneficios y sus proyectos para la zona".

En este sentido, la portavoz parlamentaria de la coalición de izquierdas ha insistido en que "desde el grupo parlamentario de Por Andalucía hemos pedido a la Junta que se posicione con claridad y que encargue informes independientes, tanto desde el punto de vista geológico como arqueológico, que despejen cualquier duda, si es que alguien aún alberga alguna, de que esta cueva de Las Estegamitas deba ser también protegida y cerrar todo el arco que encierran los yacimientos de La Araña para que se sigan estudiando y sean un legado más para las generaciones futuras".

DECLARACIÓN COMO MONUMENTO NATURAL

En relación con la protección de la cueva de Las Estegamitas, la Comisión Plenaria de Medioambiente del Ayuntamiento de Málaga, aprobó este lunes 14 de noviembre la iniciativa defendida por la concejala del grupo municipal de Unidas Podemos y coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, Remedios Ramos, para solicitar la declaración como Monumento Natural de este importante enclave.

Ramos ha explicado que "se trata de una cueva excepcional, solo existen tres cuevas de estegamitas en todo el mundo y tenemos la fortuna de que una de ellas esté en Málaga". Además, "tiene una dimensión considerable y un estado de conservación único" y "por su valor y singularidad es necesario protegerla de la actividad de la cantera adyacente y de posibles actos vandálicos". Por ello, "la declaración como Monumento Natural es un paso fundamental".