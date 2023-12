Por Andalucía reclama "mayores cuotas de autogobierno" desarrollando el Estatuto "en vez de confrontar con el Gobierno"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha reclamado este miércoles alcanzar "mayores cotas de autogobierno en el marco del Estatuto de Autonomía", planteamiento al que ha sumado el reproche al Gobierno andaluz de "en vez de confrontar con el Gobierno".

Gómez ha planteado que la posición de su grupo parlamentario es que "estamos en que nos hace falta el completo desarrollo del Estatuto de Autonomía", que ha calicado como "una hoja de ruta clara para guiar los pasos" en el proceso de desarrollo de las competencias en manos de la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa en Antequera (Málaga), con motivo de la reunión de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces para evocar los Pactos de Antequera de 4 de diciembre de 1978, la portavoz adjunta de Por Andalucía se ha mostrado convencida de que con el Estatuto de Autonomía "hay mucho margen todavía" por cuanto ha esgrimido que "hay un montón de artículos que no se están desarrollando".

Esperanza Gómez, quien ha reprochado la actitud del Gobierno andaluz sobre los traspasos de competencias por centrarse "en pedir que no se las den a otras comunidades lo que están reclamando en autogobierno", ha insistido en el argumento de que "queda mucho por conseguir" tras blandir que el Estatuto de Autonomía ha sido "pionero" en materias como la renta básica.

La portavoz adjunta de Por Andalucía se ha declarado "satisfecha de estar aquí" por cuanto ha señalado Antequera como "un lugar al que queríamos venir" y ha elogido la decisión del Parlamento por "su interés por salir de las Cinco Llagas", en referencia al edificio que es su sede en Sevilla.

Esperanza Gómez ha defendido que se trata de "un día histórico" y ha apostado por "recorrer sitios tan importantes en la historia de Andalucía".

RECHAZO AL MODELO QUE SITÚA A ANDALUCÍA COMO LUGAR DE "CERVEZAS BARATAS"

Por otra parte, la también presidenta de Más País Andalucía se ha pronunciado sobre la polémica entre el presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE en la provincia, Javier Fernández, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, acerca de la merma de la representación de la provincia de Sevilla en el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), para repudiar la promoción de "un turismo de sol y playa" por estimar que "esquilma el medio natural" y redunda "en un empleo estacional".

Gómez ha demandado apostar por "un turismo de interior, rural, más sostenible, que no esquilma", así como ha sostenido que otra orientación estratégica del Gobierno andaluz, los grandes eventos, "no traen riqueza de verdad, no tienen retorno", salvo "para los promotores, que se están haciendo de oro".

La parlamentaria de Por Andalucía ha rechazado un modelo de promoción de Andalucía, que la sitúa como un lugar de "cervezas baratas y chiringuitos".