Los animales de Bioparc Fuengirola reciben calabazas decoradas con motivo de la celebración de Halloween

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la celebración de Halloween, Bioparc Fuengirola ha preparado un original enriquecimiento ambiental para algunos de sus animales más emblemáticos. Dragones de Komodo, nutrias gigantes, pandas rojos y lémures han recibido calabazas decoradas y rellenas con sus alimentos favoritos, despertando su curiosidad y fomentando su comportamiento natural de exploración.

Este tipo de actividades, conocidas como enriquecimientos ambientales, son una parte fundamental del trabajo diario de los cuidadores y del equipo de Bienestar Animal.

Según explican desde el parque, el objetivo es estimular los sentidos, promover la actividad física, favorecer la interacción social y evitar la rutina, recreando situaciones y retos que los animales encontrarían en su hábitat natural.

Cada especie participa de forma diferente: los lémures utilizan su olfato y destreza manual, las nutrias cooperan en grupo, el panda rojo investiga con cautela y el dragón de Komodo analiza cada estímulo con precisión.

De esta forma, el público puede disfrutar de esta ambientación especial durante el fin de semana de Halloween. Además, Bioparc Fuengirola lanza una promoción especial: los niños que acudan disfrazados pueden entrar gratis.