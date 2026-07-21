Antequera (Málaga) declara luto oficial tras asesinato y convoca una concentración de rechazo a violencia machista

Lugar en el que ha sido hallada una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Antequera (Málaga) ha declarado dos días de luto oficial en la ciudad, correspondientes a este martes y miércoles, día 22, tras el asesinato machista de una mujer hallada muerta en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca. Además, ha convocado una concentración ciudadana como expresión del rechazo unánime a la violencia machista y de apoyo a la familia de la víctima.

La concentración tendrá lugar este miércoles, 22 de julio, a las 12,00 horas en la plaza de San Sebastián, según se informa en un comunicado oficial del alcalde, Manuel Barón, en el que añade que la confirmación por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de que el crimen ocurrido en Antequera constituye un asesinato machista "llena de dolor, indignación y consternación a toda nuestra ciudad".

Así, Barón, en nombre del Ayuntamiento de Antequera, y en el suyo propio, ha expresado "la más firme condena ante este crimen" y ha trasladado el "más sentido pésame, cariño y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas a la víctima, compartiendo el inmenso dolor que hoy sienten".

"La violencia machista constituye la manifestación más cruel de la desigualdad y un grave atentado contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las mujeres", ha añadido y ha incidido en que "como sociedad democrática, no podemos acostumbrarnos a esta realidad ni permanecer indiferentes ante quienes siguen siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres".

En el comunicado, Barón ha recordado que este pasado lunes convocó una reunión extraordinaria de la junta de portavoces del Ayuntamiento de Antequera, con la participación de los portavoces de los grupos municipales y de los concejales responsables de las áreas implicadas, "con el objetivo de ofrecer una respuesta institucional unitaria ante este terrible suceso".

De la reunión, y "desde el consenso y la unidad de toda la Corporación Municipal", se acordó la convocatoria de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Antequera este miércoles y la lectura y aprobación de una Declaración Institucional de condena y solidaridad.

También la declaración de dos días de luto oficial en la ciudad; la colocación de la bandera de Antequera a media asta en los edificios municipales durante el periodo de luto oficial, así como de un crespón negro en las enseñas municipales situadas en el interior; la convocatoria de una concentración ciudadana como expresión del rechazo unánime a la violencia machista y de apoyo a la familia de la víctima; y la convocatoria extraordinaria de la junta local de seguridad, con el fin de reforzar la coordinación institucional y analizar las actuaciones desarrolladas en el ámbito de nuestras competencias.

"Estas medidas representan la respuesta unánime de una ciudad que hoy se une para condenar sin paliativos la violencia machista, acompañar a la familia de la víctima y reafirmar su compromiso con la defensa de la igualdad, la libertad y la vida", añade.

De igual modo, Barón ha agradecido "la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la autoridad judicial, de los servicios sanitarios, de los servicios sociales y de todos los profesionales que han intervenido desde el primer momento".

Además, ha reconocido también "la labor fundamental que desarrolla el Centro Municipal de Información a la Mujer de Antequera en la prevención de la violencia de género, así como en la atención, el asesoramiento y el acompañamiento a las mujeres que puedan encontrarse en una situación de violencia". "Su trabajo y la coordinación entre las distintas administraciones resultan esenciales para ofrecer una respuesta integral y eficaz", ha añadido.

"Hoy Antequera llora. Pero también alza la voz para decir, con firmeza y sin ambigüedades, que no hay lugar para la violencia machista en nuestra sociedad y que ninguna mujer debe vivir con miedo", ha apostillado.

Por último, ha invitado "a toda la ciudadanía a participar en los actos institucionales convocados por el Ayuntamiento como muestra de respeto hacia la víctima, de cercanía con su familia y de unidad frente a esta lacra que nos interpela a todos".