La antigua Imprenta Sur de la Diputación de Málaga amplía su colección con dos nuevos poemarios

El diputado provincial de Cultura, Víctor González, ha presentado los dos poemarios que inauguran la segunda época de la colección 'El Castillo del Inglés': 'Flechas contra la luna', del poeta sueco Lasse Söderberg; y 'Misericordia', del malagueño José Luis González Vera.

'El Castillo del Inglés' es una de las colecciones impresas de forma artesanal en la antigua Imprenta Sur, donde se imprimieron algunas de las principales obras de los miembros del grupo poético del 27 y los primeros números de la revista 'Litoral', así como otras relevantes obras del momento. Además, está indisolublemente ligada a la memoria de Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, así como a las ediciones de otros legendarios impresores como Bernabé Fernández Canivell, Ángel Caffarena o Rafael León.

Propiedad de la Diputación de Málaga desde principios de este siglo, el Centro del 27 ha dado vida a las minervas de esta imprenta lanzando varias colecciones de poesía a lo largo de los últimos años. 'El Castillo del Inglés' es una de ellas, ha recordado González en rueda de prensa.

Clausurada tras una treintena de títulos impresos entre 2005 y 2009, la colección consta de una serie de libros de pequeño formato en edición no venal que evoca uno de los más brillantes modelos pretéritos, la colección 'A quien conmigo va', que fundaron en 1950 Muñoz Rojas y Canales. El título también remite a momentos del pasado; en concreto, al hotel de Torremolinos donde recalaron Cernuda, Gala y Dalí.

Ahora, 'El Castillo del Inglés' inicia una nueva etapa continuando en la misma línea que articuló en la primera con poetas de hoy vinculados a Málaga.

'Misericordia', del profesor y articulista José Luis González Vera, es una colección de poemas que exaltan o reflejan momentos, seres y situaciones cotidianas: el descubrimiento por un mendigo de un viejo álbum de fotos en la basura, meditaciones sobre el acto creativo o la influencia del cine, evocaciones de la infancia o de T.S. Eliot o un elogio de su perro.

Desde comienzos de este siglo, González Vera ha ido desarrollando una obra autoexigente y de supervivencia en la que el mundo representa un necesario estímulo para el propio crecimiento entre el dolor y la voluntad de lucha existencial. En los poemarios anteriores de este autor --'Los barrios lentos', 'Montaje de autor', 'A oscuras', que fueron reunidos en el libro 'Los naipes sobre el agua', publicado hace dos años por el Centro del 27-- predomina una mirada cercana a la realidad íntima del escribiente, tocada en ocasiones de una revisión de la nostalgia, que se apoya en un lenguaje llano pero lleno de hallazgos de significado.

Traducido por el autor y por Ángela García, 'Flechas contra la luna' reúne los poemas inspirados por Málaga y sus gentes a lo largo de las numerosas visitas de Söderberg a la provincia. Poeta y filólogo, traductor al sueco de Aleixandre y Borges entre otros, colaboró con autores como Heberto Padilla o Blas de Otero en la versión castellana de sus poemas. Su primera visita a España tuvo lugar en 1953 y su primer libro de poemas, 'Los acróbatas', apareció en 1955. A este libro lo seguirían más de una decena.

Residió varios años en París durante la guerra de Argelia (donde hizo amistad con los pintores de El Paso como Tapies y Saura), y como otros intelectuales, tomó partido en la del Vietnam como cuando publicó en 1969 'La comida del general'. Entusiasta de la literatura española, en 1981 estuvo al frente de una iniciativa para un convenio que facilitara el acercamiento entre las culturas sueca y española.

Por aquel entonces, coordinó el número especial de la revista 'Litoral' dedicado a la poesía sueca contemporánea. Desde entonces ha mantenido una estrecha colaboración con el mundo literario español en general y con el Centro Generación del 27 de Málaga en particular.

Según Söderberg, "la generación de Blas de Otero me ha influido, pero más aún la del 27. Me atrajo porque está más ligada a una experiencia concreta que la poesía francesa. Del 27 me han interesado todos en un momento u otro. Parece casi turístico citar a Lorca, pero debo hacerlo, y quizá el que más profundamente influyó en mí sea Cernuda".

'CREDO DEL ARDOR'

Además, este miércoles se presentará en el Hotel Molina Lario el libro 'Credo del ardor' (2019), del poeta malagueño Julio César Jiménez, que el pasado mes de noviembre obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Hierro por esta obra.

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas, y el autor será presentado por la poeta Isabel Pérez Montalbán, ganadora del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en su última convocatoria por su poemario 'Vikinga'. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

Nacido en Málaga en 1972, Jiménez se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, donde coordina la revista de pensamiento, arte y literatura de la facultad de Filosofía y Letras 'Robador de Europa'. Algunas de sus obras son 'Del ámbito del desorden o quince revelaciones imprevisibles', 'Contra sanguinem' y 'Las categorías de Kant no funcionan por la noche'. Ha visto su obra seleccionada en varias antologías poéticas y ha sido traducido al inglés y al búlgaro. Durante varios años ha colaborado con las actividades del Centro Andaluz de las Letras en Málaga.

Dentro del género biográfico, en 1995 fue coautor del volumen 'Genial Picasso', y entre 1996 y 1999 ejerció la crítica literaria en varios medios. Ha ganado diversos premios literarios, como el Málaga Crea (1996), Ateneo de Málaga y Universidad de Málaga (1997), María Zambrano (2001), Premio Internacional Las Palmas de Gran Canaria (2008) o el Premio Internacional Ciudad de Pamplona (2012), y quedó finalista del Premio de la Crítica Andaluza en 2013.

El pasado mes de noviembre, 'Credo del ardor' se alzó con el Premio Nacional de Poesía José Hierro en su XXX edición, que concede anualmente la Universidad Popular José Hierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.