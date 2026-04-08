Antonio Sevilla repite como número uno en la lista de Vox en Málaga para las elecciones andaluzas

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Vox ha formalizado este miércoles el anuncio de su candidatura por la provincia de Málaga, una lista, que vuelve a encabezar Antonio Sevilla, con la que la formación "refuerza su compromiso con la representación territorial y con la defensa de una provincia que lleva años siendo perjudicada por las políticas impulsadas por Partido Popular y PSOE".
La candidatura está encabezada por Antonio Sevilla, de 49 años, residente en Torremolinos (Málaga), empresario hotelero, presidente de Vox Málaga desde diciembre de 2020 y actual diputado autonómico. Junto a él figuran como principales incorporaciones la número dos, Rocío Marín, de 46 años, residente en Marbella, asistente de marchante de arte y responsable de Afiliación de Vox Málaga; y el número tres, Antonio Ureña, de 59 años, afincado en Torremolinos y experto en marketing aplicado a la industria farmacéutica.
La número cuatro, Yolanda Gómez, de 45 años, afincada en Málaga, licenciada en Derecho y actual portavoz adjunta del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, ha indicado Vox en un comunicado.
La lista se completa con Jesús Ruiz Ballesteros como número cinco y Purificación Fernández como número seis, entre otros, configurando una candidatura con presencia de distintos perfiles profesionales y arraigo en diferentes puntos de la provincia.
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LISTAS EN MÁLAGA
Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebrará este jueves en Málaga el acto de presentación de sus candidatos, que contará con la presencia del presidente nacional del partido, Santiago Abascal.
Además, Málaga ha sido la provincia escogida por Vox para reunir también al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Acción Política, que mantendrán un encuentro durante la mañana junto a los portavoces nacionales y regionales del partido. A las 12.00 horas está prevista una foto de familia y, a las 12.15 horas, dará comienzo la reunión, que concluirá con una atención a medios por parte del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar el acto de precampaña en la Plaza de Mateo Luzón.