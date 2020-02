Antonio de la Torre, Medalla de Andalucía: "Es una pasada encontrarme con una distinción así, es un privilegio"

Publicado 24/02/2020 19:19:49 CET

El actor valora que el reconocimiento "se me da por mi trabajo y Andalucía tiene mucho que ver"

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Antonio de la Torre, que ha sido galardonado por el Gobierno autonómico con la Medalla de Oro de Andalucía en la categoría de Artes, ha afirmado que es "difícil" describir con palabras cómo se siente ante tal distinción, asegurando que es "un honor, un privilegio, un sueño", pero "no es algo que se está esperando".

Ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que tras conocer esta distinción ha pensado en sus padres, en cuando era niño "y me preguntaban qué podía hacer con mi vida, a qué me dedicaría, qué podría hacer, qué podría hacer por mi, por la sociedad...", por lo que "encontrarme con una distinción de este tipo, que te coloca en un lugar tan privilegiado, social y profesionalmente, es una pasada".

Además, ha incidido en que también tiene que ver con la esencia de su oficio, ya que, aunque ha dicho que ha interpretado distintos papeles y con distintos acentos "siempre digo que actúo en andaluz. Lo que me sale de lo más profundo, lo que me toca el alma, lo que tiene mucho que ver con lo que he vivido... y esta Medalla de oro se me da por mi trabajo y, es verdad, que Andalucía tiene mucho que ver".

En este punto, ha incidido en que "es una pasada" y este tipo de reconocimiento "que te distingue en un selecto club de gente de la que se valora su trayectoria, su carrera, su trabajo o algún tipo de logro es una suerte, una pasada", ha subrayado, además de que es "un honor y un privilegio".

ANTONIO DE LA TORRE

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) es uno de los máximos exponentes del actual cine español, ganador de dos premios Goya por sus respectivos papeles en 'Azul oscuro casi negro' (2006) y 'El reino' (2018), y el actor español más veces nominado, catorce en total, en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Es uno de los actores españoles más prolíficos del panorama actual y uno de los principales exponentes del cine hecho en Andalucía, con más de 60 largometrajes, numerosas series de televisión y un sinfín de cortometrajes. Sus interpretaciones le han valido, papel tras papel, el reconocimiento unánime de la crítica y el aplauso entusiasta del público.

Licenciado en Periodismo, sus comienzos profesionales estuvieron ligados a la radio y la televisión públicas de Andalucía. Al mismo tiempo que trabajaba como informador deportivo los fines de semana en Canal Sur, entre semana asistía en Madrid a clases de interpretación y pronto empezaría a destacar en su faceta de actor.

Su primer papel en el cine fue a las órdenes de Emilio Martínez-Lázaro en 'Los peores años de nuestra vida' (1994) y con él ganaría más tarde su primer Goya por su papel en 'Azul oscuro casi negro'.

Ha trabajado con directores como el sevillano Alberto Rodríguez (Hijo Predilecto de Andalucía en 2015) en 'Grupo 7' (2010) o 'La isla mínima' (2014); Álex de la Iglesia, que contó con él para 'Muertos de risa' (1999), 'La comunidad' (2000) y, ya como protagonista, en 'Balada triste de trompeta' (2010); Emilio Martínez Lázaro, Daniel Sánchez Arévalo o Rodrigo Sorogoyen, entre otros muchos.

En los últimos años ha protagonizado algunos de los títulos de mayor éxito del cine español, como 'La trinchera infinita' (2019), por cuya interpretación estuvo también nominado al Premio Goya, 'El reino' (2018), que le valió su segundo Goya; 'Tarde para la ira' (2016) o 'Que Dios nos perdone' (2016).