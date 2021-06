Apeco cifra en casi un 80% los parques de ocio abiertos en Málaga y prevé un aumento cuando lleguen más internacionales

La asociación confía en que se solucione la situación de Tívoli: "Es mucho más que una empresa, es un emblema de la Costa del Sol"

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio (Apeco) de la Costa del Sol, Joose Yagüe, ha cifrado entre un 75 y un 80 por ciento las instalaciones de este sector ya abiertas en la provincia de Málaga y ha considerado que cuando vayan llegando más viajeros internacionales abrirán los que restan y también se irán ampliando días de apertura.

Apeco cuenta con 14 asociados en la provincia y espera que grandes parques de ocio que forman parte del destino se integren de nuevo en un colectivo cuyo presidente incide en la "amplísima" oferta de la Costa del Sol, "de las más importantes del sur de Europa, si no la más importante".

"No conozco un sitio donde haya tantas cosas que hacer como la Costa del Sol y eso hace que los turistas vengan aquí", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que la de ocio no es una oferta complementaria: "Bioparc, Aventura Amazonia, el mariposario... sólo hay uno pero hoteles hay muchos y tenemos que cambiar ese chip porque somos muy importantes para el destino y hacemos que la gente venga".

Yagüe ha admitido, en declaraciones a Europa Press, que "tradicionalmente" los parques de ocio en Málaga no han estado considerados, pese, por ejemplo a tener lugares como Aquavelis, "que está entre los cinco mejores parques de atracciones de España, el primero de Andalucía y si sólo hablamos de parques acuáticos es el tercero del país". Precisamente, este espacio abrirá sus puertas de nuevo el 26 de junio; antes lo hará Aquamijas, el próximo día 10.

Estas aperturas suponen un espaldarazo al destino, más allá de la situación debido a la pandemia de la COVID, puesto que las medidas sanitarias se siguen manteniendo para contener al virus. Al respecto, el presidente de Apeco ha recordado que los parques de ocio fomentan un turismo "familiar y de experiencias": "Todo lo que no sea dormir, comer, pasear o tomar el sol es nuestro".

El cierre de instalaciones de ocio afecta a la marca Costa del Sol, a su juicio; de hecho, considera que si Tívoli World, que es asociado, no abre "no hay otro que lo supla, pero hoteles, por ejemplo, hay muchísimos". "Somos optimistas pero también con cierta prudencia, tenemos mucha esperanza y creemos que esto va a ir a mejor y poco a poco con una tendencia más positiva, conforme pasen los meses", ha apostillado.

UN DESTINO "QUE NOS SUPERA A TODOS"

Sobre el empleo en el sector, ha señalado que las empresas tienen a parte de su plantilla inmersa en un ERTE "y la sacarán a medida que la vayan necesitando". Pese a la situación arrastrada y al coste que han tenido muchos parques, fundamentalmente los que tienen animales que continuar alimentando y que han estado cerrados en estos meses pasados, Yagüe es optimista.

"No tenemos más remedio que ser optimistas, el pesimismo no nos va a llevar a nada, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir", ha asegurado el presidente de Apeco, quien ha incidido en que hay un factor "decisivo": "Tenemos un destino que nos supera a todos, a empresarios, políticos. La gente va a venir pese a las trabas o a la pandemia. Este año no puede ser peor que el pasado y si no arrancamos este verano sería una sangría importante de empresas".

Los asociados de Apeco son el autobús y barco turístico City sightseeing', Costasol Cruceros, el Museo Automovilístico y de la Moda; Bioparc, Sealife, mariposario de Benalmádena, Reservatauro, en Ronda; Aquavelis --en Torre del Mar--, Aquamijas, en Mijas; Tívoli World en Benalmádena; Aventura Amazonia, Kart and Fun, Karting experiencie y Spanish Night.

Entre los más afectados aun está Spanish Night, un espectáculo de caballos con flamenco que depende "en un 99 por ciento del público extranjero" y sin los cuales no pueden abrir sus puertas. También ha ainmado Joose Yagüe a conocer las actividades que se celebran en sus parques de ocio y ha recordado que algunos ofrecen pases de temporada "por poco más de lo que cuesta ir una vez por lo que merece la pena".

"Es normal que no vayamos a las maravillas que tenemos en nuestra provincia; pensamos que es para los que vienen de fuera pero muchas veces los malagueños para irnos de vacaciones nos tendríamos que ir a Málaga, a nuestra propia provincia", ha enfatizado para destacar las bondades del destino incluso para sus propios ciudadanos.

Precisamente, ha puesto como ejemplo el espectáculo de arranque de motores del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga, todos los fines de semana a las 12.30 horas; cómo dos barcos socios de Apeco han logrado su bandera azul, "las dos primeras embarcaciones que la obtienen, lo que significa que respetan y cumplen con los requisitos de sostenibilidad, accesibilidad"; entre otros.

TÍVOLI

Un emblema de la Costa del Sol y socio de Apeco es el parque de atracciones Tívoli World, que está pasando por una situación muy complicada que dificulta su apertura este verano, algo por lo que están luchando sindicatos y trabajadores, que precisamente el viernes finalizaron una marcha de dos días para exigir a Tremón la apertura de las instalaciones.

Yagüe ha explicado que abrir o no se debe "a un litigio e historias que corresponden al ámbito mercantil" pero en el caso de Tívoli World, en Benalmádena (Málaga), "es mucho más que una empresa, es un emblema del ocio en la Costa del Sol y es ahí donde deben entrar los políticos".

"El parque es perfectamente viable, el pasado año lo demostró en los pocos meses que estuvo abierto, con resultados muy buenos con respecto a los demás", ha subrayado Yagüe, quien ha insistido en que el Tívoli "forma parte de la memoria colectiva de los malagueños y no se puede dejar que se vaya así tan fácil".

"Son empresas privadas, con sus litigios, sus historias, pero es un emblema del ocio en la Costa del Sol y es ahí donde tienen que entrar los políticos", ha reiterado, y ha puesto como ejemplo al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y al alcalde de Benalmádena, Víctori Navas que están "presionando para que se abra".

Yagüe ha subrayado el trabajo de los empleados y niega que se diga que ya no da tiempo a abrir el parque: "Llevan tantos años que en dos semanas hacen todo lo que tengan que hacer para abrir. El año pasado, que también había incertidumbre, lo pusieron a funcionar y el administrador concursal la principal conclusión que sacó es que es perfectamente viable, nade de deficitario".

"ES un problema más de litigio mercantil que otra historia y tengo esperanza en que se abra. 100 familias malagueñas están pendientes y la oferta de ocio de la Costa del Sol se resentiría mucho. El más cercano ya estaría en Sevilla", ha profundizado el presidente de los empresarios de ocio de la Costa del Sol.

Tívoli, ha dicho, "es el decano de los parques de atracciones", con 50 años, por lo que a su juicio "los políticos no se pueden poner de perfil, sí es un tema privado pero tienen poder de presión y tienen que hacer como la Diputación y el Ayuntamiento, sentarse y pedirles que abran".