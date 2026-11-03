Aprobada la licitación del servicio y vigilancia y seguridad en el Mucac, por un importe de 1,2 millones de euros

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MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la propuesta de contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Mucac) de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. El servicio incluiría tanto el espacio de La Coracha como la sede de Mayoristas.

El importe del contrato asciende a 1.258.951,59 euros (IVA incluido), que se divide en tres anualidades: en 2026 se asigna la cantidad de 155.484,90 euros; en 2027, el importe es de 731.857,07 euros; y en 2028 la cifra es de 371.609,62 euros.

El plazo de ejecución del contrato, que se tramitará por procedimiento abierto, es hasta el 31 de mayo de 2028, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la imposición de penalidades a la UTE Playas (Servicios Sociosanitarios Generales Andalucía, S.L. y Atlantic Emergency, SL), adjudicataria del servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia sanitaria en las playas de la ciudad, por un importe de 29.597,40 euros debido al incumplimiento del horario de ejecución del contrato en el período comprendido entre el 19 de abril y el 14 de agosto. Esta medida está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público.

Parte del informe realizado por el servicio de Playas que recoge las incidencias que han dado lugar al expediente de imposición de penalidades por incumplir los horarios establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

La cuantía se ha determinado en base al número de días en los que se produjo tal incumplimiento, que ascienden a 63 días durante la pasada campaña de playas, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de que no serán abonados los servicios que no se hubieran prestado.

El Consistorio ha indicado que las incidencias detectadas por el personal municipal, en el ejercicio de las labores de control de la ejecución del contrato, se han ido comunicando a la adjudicataria. En concreto, se trata de incumplimiento de la prestación de algunas de las horas de servicio ofertadas por su parte en la licitación y que forman parte de sus obligaciones contractuales.

En este sentido, han recordado que el contrato vigente del servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencias sanitarias en las playas de Málaga fue adjudicado el 27 de junio de 2025 a la citada entidad por un periodo de tres años y que continuará prestándose por parte de la misma.

EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, en materia de recursos humanos, la junta de gobierno local también ha aprobado las bases específicas reguladoras de tres nuevas convocatorias de empleo público por el turno de promoción interna.

Por un lado, se ha dado luz verde a las bases específicas y a la convocatoria de ocho plazas de funcionario de carrera en la categoría de Gestión de Administración General, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023 (2) y 2025 (6).

Seis de estas plazas se proveerán por el turno de promoción interna y las otras dos restantes, por el turno de promoción interna para personas con discapacidad.

En paralelo, también se han aprobado las bases específicas y la convocatoria de tres plazas de funcionario de carrera en la categoría de Inspector del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento correspondientes a la OEP 2025, así como de ocho plazas de funcionario de carrera en la categoría de Subinspector del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, también de la OEP 2025.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público, y en el tablón de edictos.