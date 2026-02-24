Aprobada la modificación del contrato de mantenimiento de zonas verdes de Málaga, que incorpora nuevos espacios

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez. - AYUNTAMIENTO

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la modificación del contrato del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes de la ciudad para atender el incremento de la superficie y de elementos incluidos en los distintos lotes, lo que eleva el importe total de los 18.188.254,76 euros anuales hasta los 18.581.725,82 euros (IVA incluido).

Este aumento del presupuesto se debe a la incorporación de 61.035,26 metros cuadrados de zonas verdes (2.594.276,94 metros cuadrados en total), así como a nuevos elementos de juego en parques infantiles, según ha informado en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.

Entre los nuevos espacios verdes que han sido asumidos para su mantenimiento figuran el ajardinamiento de la calle Callejones del Perchel tras las obras del metro y el del Paseo de Reding (distrito Centro); el eucaliptal de los Baños del Carmen, el parque de la calle Lingüista Manuel Seco y el de la calle Meridiana (distrito Este); el ajardinamiento de la calle Rosamunda y los taludes del auditorio municipal Cortijo de Torres (Cruz del Humilladero); los nuevos jardines de la calle Alcalde Joaquín Alonso (Carretera de Cádiz), Cortijo de Maza (Churriana) y Los Mancera y Pasillo de las Flores (Campanillas); y el 'workout' y el ajardinamiento de arroyo de las Cañas (Teatinos).

En paralelo, se han incluido el mantenimiento de 76 elementos de juego más que han sido incorporados a una veintena de parques infantiles de la ciudad (al margen de los que son reformados).

La prestación de este servicio fue formalizada en mayo de 2022 (prorrogado por un año en mayo de 2025) distribuida en siete lotes distintos, frente a los cinco de la licitación anterior, con el objetivo de particularizar los servicios a cubrir.

De esta forma, se incorporó por primera vez un lote, el número 1, para la superficie de los espacios ajardinados y el arbolado viario situados en los jardines históricos y emblemáticos de la ciudad, excepto Finca La Cónsula, que se incluye en el lote del distrito Churriana. Estos espacios tienen desde entonces un tratamiento diferenciado debido a su riqueza, singularidad, antigüedad e importancia botánica y monumental. Este lote, adjudicado a la empresa Grupo Raga, S.A., cuenta con un presupuesto de 2.714.350,4 euros (IVA incluido).

Los lotes 2, 3 y 4 contemplan los servicios de mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario situadas en los 11 distritos de la ciudad, incluyendo el mantenimiento de espacios verdes en centros docentes (Educación Infantil, Primaria y Permanente) y edificios municipales.

En concreto, ha detallado, el lote 2, que comprende los distritos Centro (excluidos los jardines históricos y emblemáticos), Este, Ciudad Jardín y Palma-Palmilla, es asumido por la adjudicataria Talher, S. A. por 3.624.079,5 euros (IVA incluido).

Por su parte, el lote 3, que comprende Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Teatinos-Universidad corresponde a la empresa Althenia, S.L. por 3.758.022,5 euros (IVA incluido). En cuanto al lote 4, adjudicado a Raga Medio Ambiente, S. A., el importe será de 4.402.499,98 euros (IVA incluido) y comprende las zonas verdes de Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre.

De igual modo, el lote 5, que fue adjudicado a la empresa Perica Obras y Servicios, S. A., abarca los servicios de mantenimiento de todos los parques forestales y naturales periurbanos de la ciudad, además de la limpieza de parcelas municipales. La modificación del contrato no afecta a este contrato, que tiene un importe anual de 1.146.333,05 euros (IVA incluido).

El contrato del lote 6 formalizado con Contenur, S.L., dedicado al mantenimiento global de las áreas de juegos infantiles y equipos biosaludables ubicados en zonas públicas de competencia municipal, pasa a tener un presupuesto de 2.134.727,97 euros (IVA incluido).

Por último, el lote 7 está centrado únicamente en la asistencia técnica para la realización de auditorías de inspección y trabajos de mejora en las infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua no potable. La empresa Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L. lo asume por 801.712,42 euros (IVA incluido).