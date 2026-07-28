Aprobada la segunda modificación del presupuesto de Málaga, que alcanza un importe total de 5,97 millones

Archivo - Vista frontal del edificio del Ayuntamiento de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes el proyecto del segundo expediente de modificación del presupuesto 2026, que alcanza un importe total de más de 5,97 millones de euros.

Se financia fundamentalmente con sobrantes derivados de la reprogramación del inicio de la licitación de determinadas actuaciones previstas en el capítulo de inversiones y subvenciones del presupuesto del año en vigor.

En concreto, alcanza un importe total de 5.978.360,66 euros que se distribuye en varias partidas. En relación con Urbanismo son 1.680.000 euros, de los que se destinan 1.650.000 euros para continuar impulsando el plan de asfaltado en distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales que está ejecutando la Gerencia de Urbanismo.

Por otro lado, se consignan 30.000 euros para colaborar con la asociación Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia en un proyecto que tiene como objetivo la mejora de la visibilidad, modernización y sostenibilidad de los parques empresariales de la ciudad.

Asimismo, para Movilidad se incorporan 123.820,47 euros del presupuesto de la EMT para el año 2025 al presupuesto en vigor para financiar los dos estudios de movilidad en ejecución y en proceso de adjudicación para analizar y mejorar el tráfico, movilidad, reordenación y señalización de la zona industrial de El Viso y de las zonas industriales del Guadalhorce, Trévenez y San Julián.

Entre otras partidas, a distritos se destinarán 65.224,29 euros; a Cultura, 158.531,49 euros; a Deporte, 312.916,36 euros; Servicios Operativos, 491.921,22 euros; Comercio, 123.070 euros; Juventud, 38.000 euros; Educación, 33.000 euros; Alcaldía, 42.801,25 euros; Seguridad, 452.000 euros; Participación Ciudadana, 18.000 euros; Más Cerca, 1.629.841,92 euros; Turismo, 130.000 euros; Promálaga, 295.200 euros; Innovación, 194.000 euros; Limposam, 183.533,66 euros y Comunicación, 6.500 euros.

ESTUDIOS DE DETALLE

En materia de Urbanismo, se han aprobado de forma inicial cuatro estudios de detalle. El primero de ellos, promovido por Gestiones Inmobiliarias Emfrasa S.L, tiene por objeto la agregación parcelaria para hacer viable un desarrollo edificatorio en cuatro parcelas contiguas en las calles Tiro, 4 y 6 y Feijoo, 13 y 15.

El segundo estudio de detalle, que impulsa una particular, se refiere a una parcela ubicada en el Camino de Orozco, 54 y tiene por objeto la división de ésta en dos subparcelas diferenciadas para la construcción de una vivienda unifamiliar en cada una de ellas.

En tercer lugar, se ha aprobado otro estudio de detalle relativo a una parcela de suelo urbano sin edificar con una superficie de 1.775,19 m2 y ubicado en calle Jardinera, 47 en el distrito de Campanillas.

Por último, se ha aprobado un estudio de detalle de un suelo en el distrito Este y promovido por Classic Living Armelina S.L. En concreto, se trata de un suelo de 1.206,44 m2 ubicado en las parcelas situadas en la calle Eufemia, 9 y Armelina, 39 y en el que se prevé una edificación.

De igual modo, en lo que respecta a Urbanismo, se ha aprobado el tercer expediente de modificación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo por importe de 232.641,62 euros, suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería, para dotar de financiación la revisión de precios del proyecto de la separata de urbanización del Carril de Orozco, que se lleva a cabo por el sistema de cooperación.

EMPLEO PÚBLICO Y RPT

Por otro lado, se ha dado luz verde a las bases específicas para cubrir seis plazas de funcionario de carrera en la categoría de Intendente de la Policía Local, cinco de ellas por el turno de promoción interna y uno por turno libre.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público, https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/ofertas-de-empleo-publ..., y en el tablón de edictos electrónico.

También se ha dado luz verde a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Málaga, que supone la supresión de la libre designación como forma de provisión de los puestos singularizados de los órganos directivos, órganos colegiados y personal eventual, ya que cada uno de ellos tiene su forma de provisión específica mediante nombramiento libre ya recogida en diferentes normativas y reglamentos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

Por otro lado, también ha aprobado la modificación del contrato del servicio de conservación y mantenimiento integral del alumbrado exterior de la ciudad, con un incremento del importe de la adjudicación de 400.000 euros, para dar respuesta a intervenciones extraordinarias que permitan garantizar la seguridad en la vía pública.

Asimismo, han aprobado la sucesión empresarial en el acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para las instalaciones del Ayuntamiento de Málaga y sus entes municipales. Mediante este acuerdo, la empresa Naturgy Clientes Empresas, SAU asume formalmente la gestión de los contratos eléctricos en sustitución de Gas Natural Comercializadora, S.A., entidad que resultó originalmente adjudicataria del servicio.

Este cambio administrativo responde a un proceso interno de reestructuración y escisión societaria ejecutado por la propia compañía, la cual ha segregado su rama de actividad de suministro para concentrarla en esta nueva filial.

Por otro lado, la subrogación contractual se realiza bajo la fórmula de responsabilidad solidaria entre ambas sociedades, garantizando la correcta ejecución del servicio. El Consistorio ha validado el traspaso tras verificar que la nueva entidad cumple con los requisitos legales, solvencia técnica y obligaciones tributarias exigidas por la Ley de Contratos del Sector Público.

De esta manera, el Ayuntamiento garantiza la estabilidad y continuidad de un suministro esencial que afecta de forma unificada a todos los puntos de alta y baja tensión de la corporación y de sus diversos organismos autónomos adscritos.

Por otro lado, han aprobado la concesión de becas para la ayuda a deportistas de especialidades individuales con proyección internacional y deportivas individuales de élite por resultados en competiciones internacionales en categoría absoluta. La convocatoria se divide en dos líneas de ayuda y tiene un importe total que asciende a 84.000 euros.

Asimismo, han aprobado la selección de El Corte Inglés, S.A. y de Producciones MIC, S.L. como patrocinadores de la Feria de Málaga 2026, así como los convenios de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, y dichas entidades.

También se ha aprobado la concesión de una subvención de 5.000 euros a la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes (distrito Ciudad Jardín) para financiar al 94,99% el proyecto 'Opportunity Morning: formación, empleo y activación juvenil'.

Por último, han aprobado la imposición de una sanción económica a la empresa adjudicataria de dos de los itinerarios formativos del Proyecto Aquileo+ tras haber renunciado a formalizar el contrato definitivo. Así, el Ayuntamiento ha procedido a aplicar una penalidad económica y ha iniciado los trámites administrativos para declarar la prohibición a la empresa Academia FYE (Formación y Especialización en Seguridad Privada S.L.) pueda volver a optar a futuras licitaciones municipales, ante el incumplimiento de la normativa de contratos del sector público por parte de la entidad.