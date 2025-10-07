Archicofradía del Paso y La Esperanza lanza un portal web para colaborar con el nuevo manto de la Virgen de la Esperanza - ARCHICOFRADÍA DEL PASO Y LA ESPERANZA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pontificia y Real Archicofradía del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga ha anunciado el lanzamiento de una iniciativa pionera destinada a implicar a hermanos, devotos y amigos de la corporación en la hechura del nuevo manto de la Virgen de la Esperanza.

Así, a través de un portal web específico, cualquier persona interesada podrá sumarse con aportaciones económicas, puntuales o suscripciones mensuales, y dejar para siempre su nombre, ruego o intención inscrita en el eje central bordado del manto, han señalado en un comunicado.

Este manto está siendo bordado actualmente en el taller del bordador malagueño Salvador Oliver, con diseño del diseñador Javier Sánchez de los Reyes. Según el discurso artístico del proyecto y diseño, el trazado del manto adopta un estilo inspirado en los grutescos de la Domus Aurea, conjugando tradición y modernidad: roleos de acanto, guirnaldas, jarrones florales conforman una composición en torno al eje central del manto, evocando el "hortus conclusus" mariano.

UN PROYECTO "ABIERTO Y PARTICIPATIVO"

El portal web, bajo la dirección mantodelaesperanza.com, permite diferenciar entre dos modalidades de colaboración: Una donación puntual que se traduce en una aportación única, así como una suscripción mensual consistente en aportaciones periódicas mes a mes. Los nombres, ruegos o intenciones de todos los donantes, con independencia de la fórmula de participación, quedarán inscritos en el interior del manto.

Han explicado que ambas modalidades pueden gestionarse desde el área de usuario en la plataforma, con plena flexibilidad para cancelar la suscripción si el colaborador así lo desea.

Por otro lado, han añadido que con esta iniciativa, la Archicofradía "pretende fomentar la participación de toda la ciudad en un proyecto que ya es historia del patrimonio artístico y religioso de la ciudad involucrando a hermanos, devotos y ciudadanos en un proyecto tangible de patrimonio cofrade, permitiendo que muchos se sientan partícipes del proceso de creación del manto".

De igual modo, han añadido, "gracias a esta iniciativa, se hace partícipe a la Málaga cofrade del proyecto económico de ejecución, garantizando más si cabe que los costes del diseño, materiales y ejecución queden respaldados por muchas más personas que se han interesado por ser parte de este manto".

El portal ya está activo y operando, por lo que, desde la Archicofradía, se invita a todos a conocer más detalles sobre el diseño, el equipo de trabajo y las fases del bordado en un portal que cuenta con materiales inéditos, así como vídeos con testimonios de los grandes protagonistas del proyecto.