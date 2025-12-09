Área de Educación de Málaga ofrece a centros educativos un nuevo programa navideño de teatro y música en La Caja Blanca

El Área de Educación ofrece a los centros educativos de la ciudad un nuevo programa navideño de teatro y música en La Caja Blanca para más de 1.900 escolares - AYUNTAMIENTO

El Área de Educación ofrece un nuevo programa navideño de teatro y música en La Caja Blanca del que podrán disfrutar más de 1.900 escolares de 39 centros educativos de la ciudad. Como en años anteriores, esta iniciativa brinda la oportunidad de participar de forma gratuita en distintas actividades educativas y lúdicas en las fechas cercanas a la Navidad, enmarcadas en la batería de los programas educativos municipales.

En concreto, este año la programación incluye seis representaciones teatrales y cuatro conciertos bajo el título genérico 'El espectáculo de la Navidad' que se desarrollarán en La Caja Blanca, del 9 al 17 de diciembre, dirigidas a escolares de aquellos centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que lo hayan solicitado.

La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, ha asistido este martes a la jornada de apertura del programa navideño de teatro y música que ofrece el Área de Educación a centros escolares de la ciudad.

La programación, que consta de dos funciones por cada uno de los espectáculos, comienza este martes con la obra 'Viajeros de carrusel', de la compañía de teatro de títeres Ángeles de Trapo, premiada en diversos festivales nacionales e internacionales.

Dirigido a alumnado de Educación Infantil y Primaria, este espectáculo de títeres combina música en directo, humor y elementos sensoriales para introducir al público en un universo inspirado en 'El carnaval de los animales' de Camille Saint-Saëns.

El miércoles, 10 de diciembre, será el turno de 'El gigante y la Navidad', de la compañía Sol y Tierra Teatro de Títeres. Inspirada en 'El gigante egoísta' de Oscar Wilde, esta pieza reflexiona sobre el sentido profundo de las celebraciones del solsticio de invierno a través de una historia que pone en valor la amistad, la colaboración y la importancia de compartir.

La música será la protagonista los días 15 y 16 de diciembre con el concierto 'Navibanda', ofrecido por la Banda Municipal de Música de Málaga. Dirigido a alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, primer ciclo de Secundaria y centros de educación permanente, el programa incluye piezas navideñas populares y villancicos de distintas épocas. El público escolar tendrá, como cada año, un papel activo acompañando con sus voces a los músicos de la Banda.

La programación concluye el día 17 de diciembre con la representación de 'El señor Scrooge. Cuento de Navidad', una adaptación de la obra clásica de Charles Dickens a cargo de la compañía de teatro de títeres Ángeles de Trapo. Mediante títeres y música en directo, la obra narra la transformación del protagonista tras su encuentro con los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

Con esta oferta cultural, el Área de Educación continúa impulsando actividades que fomentan el acceso del alumnado a experiencias artísticas y formativas en el marco de la celebración de la Navidad.