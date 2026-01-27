Arquitectos apuntan a una construcción consolidada en Málaga en 2025, con 9.475 viviendas visadas, pero escasa protegida

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, en rueda de prensa. - COLEGIO ARQUITECTOS MÁLAGA

La provincia de Málaga mantuvo un nivel de actividad sostenido en el sector de la construcción en 2025, con 9.475 viviendas visadas, según el balance anual del Colegio de Arquitectos de Málaga. Esta cifra supone un incremento del 6,4% respecto a 2024, cuando se registraron 8.902 visados. No obstante, el acceso a la vivienda protegida continúa siendo uno de los principales retos del mercado inmobiliario.

En 2025 únicamente se han visado seis proyectos de vivienda protegida en régimen plurifamiliar, que suman 335 unidades, lo que vuelve a evidenciar "la escasa producción de este tipo de vivienda pública en la provincia". La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha advertido de que "esta situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la provincia".

En este sentido, en rueda de prensa, ha señalado que "aunque es obligación de la administración pública promover la vivienda de protección oficial, los esfuerzos que pueda realizar no son suficientes si no cuentan también con el apoyo y la implicación activa de los promotores privados".

Ante este escenario, ha insistido en la necesidad de un Pacto de Estado por la Vivienda, "que nazca del consenso entre los principales partidos políticos, esté coordinado con las comunidades autónomas y cuente con una dotación presupuestaria suficiente para hacer efectivo un derecho universal recogido en la Constitución".

Por tipologías, en vivienda unifamiliar libre se visaron 727 proyectos, que suponen la construcción de 1.262 viviendas. Málaga capital lidera esta modalidad con 300 viviendas visadas, seguida de Mijas (125), Marbella (91) y Alhaurín de la Torre (68), municipios donde se concentra una parte significativa de la inversión residencial de mayor valor.

En cuanto a la vivienda plurifamiliar libre, se firmaron 240 proyectos, que suman 7.878 viviendas. Mijas (1.779), Málaga (1.650) y Estepona (1.012) encabezan el número de viviendas visadas, lo que confirma que la actividad constructiva continúa concentrándose en el litoral y en el área metropolitana de Málaga.

Gómez de Lara ha destacado que "Málaga ha logrado recuperar en el ámbito residencial niveles de actividad similares a los anteriores a la pandemia, con un crecimiento sostenido que ofrece buenas perspectivas". Según ha explicado, este crecimiento está estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico de la ciudad, aunque también incrementa la presión sobre el mercado de la vivienda.

Aun así, la oferta de vivienda es insuficiente y ha señalado que "reducir los plazos de tramitación de las licencias de obra y otras autorizaciones administrativas es una de las medidas más rápidas y eficaces para acelerar la construcción de viviendas y evitar los sobrecostes derivados del incumplimiento de los plazos que marca la Ley".

En lo que respecta a viviendas terminadas, durante 2025 se completaron 6.667 unidades, lo que supone una ligera disminución respecto a 2024, cuando se finalizaron 6.853 viviendas. Del total, 1.087 viviendas fueron unifamiliares libres, distribuidas en 534 proyectos, con especial protagonismo de municipios como Málaga (113), Mijas (110), Alhaurín de la Torre (96), Estepona (96) y Marbella (61).

Por su parte, las viviendas plurifamiliares libres alcanzaron las 5.607 unidades, repartidas en 210 proyectos. Málaga capital lidera este ámbito con 1.249 viviendas terminadas, seguida de Estepona (1.020), Fuengirola (886), Marbella (502) y Torremolinos (353).

En el ámbito de la vivienda protegida, únicamente se finalizaron dos proyectos plurifamiliares, con un total de 142 viviendas, localizadas en Málaga y Marbella, "lo que vuelve a poner de manifiesto la insuficiente producción de este tipo de vivienda".

En paralelo a la obra nueva, la actividad de rehabilitación mantuvo un volumen relevante en la provincia de Málaga. La práctica totalidad de esta actividad se concentró en el ámbito de la vivienda libre, mientras que la rehabilitación en vivienda protegida tuvo un carácter prácticamente testimonial.

Las reformas parciales fueron la tipología predominante. En vivienda unifamiliar se contabilizaron 524 proyectos, que actuaron sobre 537 viviendas, mientras que en vivienda plurifamiliar se registraron 351 proyectos y 1.349 viviendas.

En cuanto a rehabilitación finalizada, de nuevo las reformas parciales concentraron la mayor parte de la actividad, con 314 proyectos unifamiliares finalizados, que afectaron a 322 viviendas, a los que se sumaron 179 proyectos plurifamiliares, con 474 viviendas rehabilitadas.

En el ámbito de la vivienda protegida, únicamente se finalizó un proyecto plurifamiliar de reforma integral, con 18 viviendas rehabilitadas en Marbella.

La responsable de los arquitectos malagueños ha defendido la necesidad de incrementar la oferta de vivienda libre tanto mediante nueva edificación --"que requiere disponer de suelo finalista, una financiación adecuada y una fiscalidad más eficiente"-- como a través de la rehabilitación de viviendas vacías o infrautilizadas, para lo cual "resulta clave activar campañas de sensibilización, contar con estructuras públicas y sociales de apoyo y establecer ayudas directas a la rehabilitación".

En ambos casos, ha subrayado "que es imprescindible agilizar la tramitación de licencias dentro de los plazos que marca la Ley y con la seguridad jurídica necesaria, lo que exige que las Administraciones Públicas se doten de recursos técnicos y humanos suficientes, además de tener en cuenta la realidad de los hogares del siglo XXI y las nuevas formas de habitar".

Finalmente, Gómez de Lara ha concluido que "solo a través de una estrategia integral, coordinada y sostenida en el tiempo será posible garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía".