Arranca el curso escolar en Vélez-Málaga con cerca de 7.000 alumnos en 19 colegios

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El curso escolar en la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha dado comienzo este miércoles, 10 de septiembre, y lo ha hecho con 6.986 estudiantes repartidos entre los 19 colegios del municipio.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha estado en la inauguración de las clases en el CEIP Juan Paniagua del núcleo poblacional de Almayate, que este año cumplirá su 30 aniversario. En ella ha estado también un grupo de representantes municipales, entre ellos el teniente de alcalde, Jesús María Claros y la concejala de Educación, Lourdes Piña, además de la junta directiva y profesores del centro, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

De manera simbólica, se ha dado el pistoletazo de salida a "un día muy especial para los alumnos y profesores del municipio, arranca una nueva etapa que será crucial para cada una de las edades que concurren en actividad lectiva", ha dicho el regidor veleño, que se ha mostrado "emocionado" ante un nuevo curso que, "podemos observar, afrontan con máxima ilusión, ganas y la voluntad de trabajar y aprender en aras de su crecimiento personal proyectado hacia el futuro".

En esta misma línea, Lupiáñez ha mostrado "todo nuestro apoyo a la comunidad educativa local, que comienza un nuevo año lleno de esperanza y deseando experimentar nuevas vivencias en cada uno de nuestros centros educativos".

"Para ello, hemos trabajado desde el equipo de gobierno, a través de las diferentes Concejalías, en acondicionar todas las infraestructuras para que se encuentren en perfectas condiciones para el desarrollo del día a día de escolares y docentes, de manera que puedan encontrar el ecosistema perfecto para el ejercicio de sus tareas y responsabilidades", ha agregado.

En este sentido, ha hecho énfasis en "todas las mejoras y renovaciones llevadas a puerto durante el periodo estival en los diferentes complejos que residen en Vélez-Málaga": "Se ha acometido un importante paquete de mejoras y actualizaciones al servicio de toda la comunidad educativa, tanto en los colegios como en las dos guarderías con las que contamos y el centro de adultos".

Asimismo, ha destacado que las actuaciones "proseguirán, puesto que no debemos desdeñar la importancia de que las instalaciones reciban el refuerzo correspondiente y las tareas preceptivas de mantenimiento para el correcto desarrollo de la programación curricular y las distintas actividades anexas en periodo lectivo y durante las clases extraescolares".

El alcalde veleño ha anunciado que se harán actuaciones por una inversión global de 417.391 euros, correspondiente al Plan de Fomento de Empleo Agrario, en su ejercicio 2024 de Edificios Municipales.

Además, se han llevado a cabo "numerosas acciones" en los distintos centros del municipio a lo largo del año, a través de fondos municipales.

En cuanto a las "múltiples intervenciones" de restauración y adecuación de las infraestructuras y equipamientos de los centros educativos, desde el Consistorio han señalado que se han llevado a cabo "todo tipo de obras y tareas".

Así, han precisado que se ha actuado "de forma integral en el acondicionamiento de los edificios, renovación de aseos, labores de revestimiento de interior y exterior, reparaciones varias en las instalaciones, actuaciones de refuerzo en tabiquerías, urbanización y desbroce en parcelas colindantes a los centros, reforzamiento y cerramiento de muros, trabajos de fontanería y electricidad".

El Gobierno local también ha llevado a cabo "otras tareas para afrontar el calendario escolar con absolutas garantías de seguridad y funcionalidad en el desarrollo de las clases".

De igual modo, han destacado el plan de instalación de nuevos y modernos equipos de climatización, proyecto "que se ha venido desarrollando en los úlimos meses en numerosos centros educativos del municipio" como el CEIP José Luis Villar Palasí, Augusto Santiago Bellido, Axarquía, Juan Porras, Las Naciones, Nuestra Señora de los Remedios (Zona Sur), Juan Herrera Alcausa, Vicente Aleixandre y Custodio Puga en Torre del Mar, CEIP San Faustino en Benajarafe, CEIP Genaro Rincón en Caleta de Vélez, CEIP Torrejaral en Cajiz, Valle-Niza o Juan Porras de Triana.

Por último, desde el equipo de gobierno han resaltado que "se han efectuado mejoras en cada uno de los colegios locales, además de proceder a diversas actuaciones en las escuelas infantiles (La Fortaleza y Virgen del Carmen) y en el Centro de Adultos María Zambrano".