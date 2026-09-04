Arranca la demolición del edificio del hotel de Málaga afectado por un incendio en mayo

1114310.1.260.149.20260904123450 Iniciada la demolición del edificio del hotel de Málaga afectado por el incendio de mayo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de demolición del edificio del hotel afectado por un incendio ocurrido el pasado 25 de mayo en el Pasillo Guimbarda de Málaga capital, promovidos por la propiedad del inmueble, ya están en marcha.

El plazo de ejecución de estas actuaciones, incluida la retirada de material resultante de la demolición, está estimado en dos meses y durante la intervención, la empresa llevará a cabo medidas preventivas para mitigar las molestias a vecinos, viandantes y conductores, según informó en su momento el Ayuntamiento.

Según recoge la memoria del proyecto presentado, para la demolición de la estructura la solución técnica será la demolición mecánica por disgregación controlada, utilizando medios mecánicos hidráulicos y maquinaria especial para la demolición en altura (principalmente mordazas o cizallas o demoledores hidráulicos tipo mandíbula).

Además, para el desarrollo de esta obra, la propiedad ha solicitado una declaración responsable que es, según la ordenanza municipal de licencias urbanísticas, el título habilitante para la ejecución de la demolición.

Desde el Ayuntamiento de la capital ya informaron la pasada semana de que el carril para el tráfico de vehículos del túnel del Pasillo de Guimbarda permanecerá abierto al tráfico durante estas actuaciones.

La empresa que ejecuta los trabajos ha asegurado el túnel, mediante pantallas, e instalado señalización para garantizar la seguridad de los vehículos que transiten por dicha vía, señalaron en una nota. En este sentido, el carril bus, que se localiza en el túnel, continuará anulado en su primer tramo.

Al margen de la duración de las tareas de demolición, la normal circulación del túnel, incluido el carril bus, se restablecerá en un plazo de dos o tres semanas, toda vez que terminen las actuaciones que se centran en el derribo.

Asimismo, las calles Padre Jorge Lamothe y un tramo de Cerrojo permanecerán cortadas al tráfico de vehículos hasta que concluyan los trabajos.

De forma previa al inicio de los trabajos, la empresa contratada por la propiedad del edificio ha instalado una pantalla de protección en el túnel, establecido el perímetro de seguridad de la obra y retirado el mobiliario urbano que forma parte del perímetro y que será repuesto al finalizar.