Arranca la feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria con más de 350 productos locales de 21 municipios

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, en la feria Sabor a Málaga en la Plaza Al-Ándalus. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga organiza desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de la feria Sabor a Málaga, la séptima de la temporada, que en esta ocasión llega a la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, y lo hará con más de 350 productos de 36 productores procedentes de 21 municipios.

A esto se suma una carpa solidaria en la que Cervezas Victoria y el Ayuntamiento del municipio aportan, respectivamente, bebidas y boquerones, y cuya recaudación será a beneficio de la asociación Rincón Contigo.

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha inaugurado la feria, que se celebra en la Plaza Al-Ándalus del municipio y que pone el broche final a la Fiesta del Boquerón Victoriano, que se lleva celebrando desde este martes.

Así, ha destacado la cita como "una acción clave para impulsar la riqueza agroalimentaria de nuestra provincia, ya que el sector es un importante motor económico y de empleo para nuestros pueblos, ayuda a frenar la despoblación y fomenta el consumo de productos de calidad y de cercanía".

La programación combina gastronomía y ocio para todos los públicos, con un completo programa de actividades que incluye catas, talleres, demostraciones de cocina en directo a cargo de chefs de restaurantes locales, como Txema Fernández, Cristina Vargas y Gonzalo Roldán, además de actuaciones infantiles, música en directo y la celebración de la segunda edición del concurso popular de boquerones en vinagre.

La feria, que se celebra tras las desarrolladas en las localidades de Torremolinos, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torrox, Nerja y Ronda, abrirá al público de 11,00 a 21,00 horas este viernes y el sábado, y de 11,00 a 20,00 horas durante la jornada del domingo. Salado ha recordado que, tras esta, la feria Sabor a Málaga llegará a Mijas del 25 al 27 de septiembre.

En la feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria se podrán adquirir y degustar productos como aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra malagueña, embutidos y otras elaboraciones cárnicas como rulo malagueño y croquetas.

Pero también aceitunas de mesa y encurtidos, patatas fritas, panes y dulces artesanales, especialidades sin gluten, chocolates artesanos, mieles y polen, mermeladas, confituras, crema de ajoblanco, cervezas artesanas, licores y productos cosméticos a base de cítricos y frutos del Valle del Guadalhorce.

Una rica despensa que, en esta ocasión, procede de los municipios de Alhaurín el Grande, Almáchar, Antequera, Archidona, Arriate, Benamocarra, Campillos, Cártama, Casabermeja, Colmenar, Cuevas de San Marcos, Cútar, Málaga capital, Mollina, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Teba, Vélez-Málaga y Villanueva de la Concepción.

Los productores participantes son las almazaras Finca Las Morenas, Finca Rosa Alta, Periana, Terraverne y Cortijo de Pozo Ancho; las queserías El Arquillo, El Llano Jaral, La Cañada del Capitán, Montes de Málaga, El Pinsapo, La Arriateña y Santa María del Cerro; y las cárnicas Colmenar, Fernández, Melgar, La Torcaleña, Rulomalagueño y Lujo del Paladar.

También estarán aceitunas Eco-Alamillo y Almario; los obradores The Coven, Ortipán, Las Delicias de Mi Noe y Dulces del Mar; mieles Agustín y Apícola Luca; y mermeladas De La Gitanilla, Alma Melosa y Turbojam; además de Bodegas Carpe Diem, crema de ajoblanco Doña Amelia, patatas Millán, chocolates Maychoco; cerveza artesana Eukel, mistela La Tradición de Arriate, Gin Alborán y Aceites Esenciales Eva.

ACTIVIDADES

La jornada de este viernes ha comenzado a las 11,00 horas con la apertura de la feria y la bienvenida a los productores de Sabor a Málaga, seguida de la inauguración oficial. A partir de las 13,00 horas, el chef Txema Fernández ha protagonizado un taller dedicado a la elaboración de tortillas de patatas y otros productos locales, y a las 14,00 horas ha habido una cata-taller de quesos de la provincia maridados con productos Sabor a Málaga.

La tarde continúa con una degustación de dulces de la provincia, y a las 20,30 horas con el showcooking 'De Rincón, el Boquerón', que pondrá el broche a las actividades de la Fiesta del Boquerón de la mano de los chefs Cristina Vargas y Gonzalo Roldán.

Este sábado la programación volverá a arrancar a las 11,00 horas con la apertura de la feria. Uno de los principales atractivos de la jornada será, a las 12,00 horas, la segunda edición del concurso popular de boquerones en vinagre, que invitará a descubrir quién prepara los mejores boquerones de la provincia de Málaga.

A las 13,00 horas se celebrará una presentación y degustación de embutidos, chacinas y jamón, y las 14,00 horas llegará la música en directo de Iván Zea.

Durante la tarde, los visitantes podrán descubrir los secretos del chocolate artesano elaborado en Málaga de la mano de Mayte Sánchez, de Maychoco. Posteriormente, a las 19,00 horas, se pondrá en valor el aceite de oliva virgen extra malagueño con un taller de armonización de AOVE con otros productos locales.

La jornada concluirá con la actuación del grupo musical Miranda Cuenca a partir de las 20,00 horas, con una propuesta basada en grandes éxitos del cancionero popular español.

El domingo la Feria Comarcal Sabor a Málaga reservará un espacio infantil. La feria abrirá a las 11,00 horas y a las 12,00 los más pequeños podrán asistir al espectáculo de títeres 'Las aventuras de Peneque el Valiente'.

A las 13,00 horas se celebrará el taller infantil 'Cookies de Noe', en el que los niños podrán aprender y disfrutar elaborando dulces junto a Las Delicias de mi Noe. La programación vespertina estará dedicada a las mieles, mermeladas y vinos dulces, y a continuación se celebrará un taller de pan artesano.

La feria despedirá esta edición con música en directo. A las 19,00 horas, Señor Mirinda ofrecerá el concierto de fin de fiesta con una selección de pop-rock de los años 80 y 90. El cierre oficial de la feria tendrá lugar a las 20,00 horas con la despedida de los productores Sabor a Málaga.