Arranca en Málaga 'Chicas Imparables Summer Residential'

1102178.1.260.149.20260706155310 Cartel de 'Chicas Imparables Summer Residential' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín; la presidenta Ejecutiva de 50&50 GL, Gloria Lomana; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de IE University, Santiago Íñiguez de Onzoño; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, ha asistido la inauguración de 'Chicas Imparables Summer Residential', un programa de liderazgo femenino.

La cita, cuya inauguración ha tenido lugar este miércoles en La Caja Blanca de la capital, se celebra del 6 al 10 de julio, según han precisado.

De la Torre ha incidido en que "el papel que la mujer puede y debe tener en el mundo de la empresa" y que "todavía no está en los términos de porcentaje, en España me refiero, que debe corresponder". En este punto, se ha aludido a que "en materia de CEO, por ejemplo, en las empresas españolas no llegamos al 20%" lo que son puestos responsables de mujeres.

Por lo que "crear esa cultura de confianza en sus capacidades y dar además unas herramientas de conocimiento con profesorado de gran nivel, todo eso me parece muy oportuno", ha valorado De la Torre, que también ha destacado la presencia de la CEOE y la CEA, lo que "significa hasta qué a punto también los empresarios españoles se dan cuenta de que el talento femenino es muy importante que esté bien incorporado a la vida de las empresas y a la vida en general de la sociedad".

Así, ha añadido que "la parte masculina de la sociedad tiene que darse cuenta de esa capacidad y esa colaboración que debe hacer para que todo eso sea posible".

Por su parte, Lomana ha agradecido el apoyo "a un grupo de chicas imparables" que van a "tomar conciencia de las habilidades que tienen, que muchas veces no están seguras de tenerlas y las descubren aquí", y de muchas herramientas.

Entre otros, abordarán emprendimiento, financias, tecnología, inteligencia artificial y comunicación y marketing digital, entre otros. "Van a trabajar durante cinco días muy duro, pero también muy divertido para ellas para que al final presenten los proyectos ante un jurado de líderes a modo de consejo de administración para que vean que son capaces de desarrollar y estar listas para iniciar su carrera ya universitaria", ha explicado.