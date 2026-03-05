La artista Cristina Céspedes interviene MEET Colección Museo Ruso para Málaga de Festival 2026 - FESTIVAL DE MÁLAGA

La artista malagueña Cristina Céspedes ha sido la encargada de intervenir la pared frontal a la escalera de acceso a la exposición del MEET/Colección Museo Ruso para la programación del Málaga de Festival 2026.

La inauguración de esta intervención ha tenido lugar este jueves con la presencia de la artista, el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; y del director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

'Consensus ritualis', de Cristina Céspedes, es una instalación inmersiva que reinterpreta el interior del Consejo Europeo con un diálogo artístico entre espacios concebidos para la gestión de lo común y de la cultura y la práctica artística.

Concebida a partir de la paleta cromática del artista Georges Meurant, la obra traslada un espacio real de toma de decisiones a un territorio sensible, donde el diseño se transforma en experiencia artística y simbólica.

La artista se inspira en el corazón político de Europa y propone una reflexión sobre el consenso como gesto frágil y profundamente humano que hay que poner en el centro de los espacios y en los modos de habitarlos, en la cotidianeidad. La mesa, elemento central de la obra, actúa como dispositivo ritual y como superficie donde la palabra se deposita, circula y se transforma.

El espacio se configura como un lugar de reunión y de tensión silenciosa, donde el diálogo, la negociación y la escucha se revelan como procesos complejos e imperfectos.

El visitante es invitado a ocupar el lugar vacío, a sentarse y participar de un gesto colectivo que apela a la necesidad del acercamiento de posturas, ya que el tamaño reducido de la mesa aproxima los cuerpos, acelera la circulación de la palabra y genera una implicación directa, subrayando la urgencia del intercambio y la responsabilidad compartida.

En 'Consensus ritualis', el espacio se activa como un lugar para la palabra, el debate, la comunidad y la gestión del conflicto, evocando la esencia de la política europea: argumentar, debatir y negociar desde la buena voluntad. Una política necesariamente imperfecta, en la que el trabajo conjunto se vuelve indispensable para sostener la complejidad de lo común y para imaginar, desde el encuentro, otra posible Europa.

Cristina Céspedes, artista plástica, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, cuenta además con el Grado Superior en Dirección de Obras y Decoración por la Escuela de Arte de San Telmo (Málaga), máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística por la Universidad de Málaga (en su primera promoción) y máster en Diseño de Interiores por la Universidad de Barcelona.

Ha sido galardonada con el Premio Spin Off de la Universidad de Málaga y Unicaja por art&museum, junto con Marta Bustos, el primer proyecto cultural en obtener este reconocimiento (2010). Desde hace doce años desarrollan intervenciones artísticas efímeras tanto en el espacio urbano como en contextos museísticos.

Algunas de las intervenciones realizadas para la ciudad: Museo Casa Natal Picasso, Picasso de Málaga (2025), Cascada de palomas (2014-2021), El gran Pez (2015), Las constelaciones (2016), La sombra del minotauro (2014); Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Fábrica de nubes (punto de información de calle Larios 2025), El mundo perezestradiano (Archivo Municipal 2025); Fundación Pérez Estrada, Y así es Málaga (escaleras mirador de la Alcazaba 2022); Centro Cultural la Térmica, La Noche de los libros (2016-2019, Senso (2016); Colección del Museo Ruso, Bajo la luna rusa (2015), Sputnik (2016), Composición sobre fondo blanco. Kandinsky (2017).

Asimismo, cuenta con su propio estudio artístico, El Cuboide, donde desarrolla proyectos y su obra pictórica de carácter más personal, centrados en el cuerpo y el diálogo con el espacio. Desde 2005 su obra ha estado presente en exposiciones y ferias de ámbito nacional e internacional, con participación en ciudades como Luxemburgo, Bélgica, Madrid, Granada, Málaga y Murcia. En la actualidad compagina su carrera artística y su labor en la gestión cultural a través de art&museum, con el desarrollo de proyectos de interiorismo.