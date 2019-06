El artista malagueño Ale Bravo consigue la Residencia de Arteducación MCTM 2019

Publicado 03/06/2019 15:08:39 CET

El proyecto 'Apuntes al natural' del joven artista malagueño Ale Bravo ha sido el seleccionado por el jurado para desarrollar durante los próximos meses el programa de Residencia de Arteducación MCTM 2019 que cada año pone en marcha el Museo Carmen Thyssen Málaga con el objetivo de involucrar a los públicos en los conceptos y procedimientos propios de la creación contemporánea.

La propuesta contempla la puesta en marcha de un laboratorio transdisciplinar en el que analiza la vinculación del cuerpo humano con la ciudad y la memoria con el objetivo de promover el diálogo con las controversias que entretejen el espacio urbano en la actualidad a partir de la performatividad del cuerpo y el cuaderno de campo como contenedor de la imaginación.

El nuevo laboratorio, que desarrollará entre el 3 y el 31 de julio, se plantea a través de diferentes sesiones con un grupo determinado de personas, dando lugar a una experiencia colectiva y performativa a modo de cierre.

Así, se propone fragmentar la imagen de la ciudad a partir de los elementos que la componen, ya sea desde el urbanístico hasta lo conmemorativo, para abordar una acción colectiva, según han explicado desde el Museo Carmen Thyssen Málaga a través de un comunicado.

Entre los objetivos, se encuentran la instrumentalización de la práctica artística con el fin de promover el pensamiento crítico, la reformulación del tejido urbano, el descubrimiento de nuevas formas a través del tándem cuerpo-ciudad, el conocimiento de la historia de Málaga, el acceso a "lo político" desde su dimensión poética y el establecimiento de un diálogo con la ciudad y las problemáticas actuales desde la performace y las prácticas del arte contemporáneo, interrelacionando la práctica artística a otras disciplinas.

Para la selección de los trabajos, el programa Residencia Arteducación MCTM 2019, que comienza este lunes ha contado, en esta ocasión, con el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Salvador Haro; la vicerrectora de Cultura y Deportes de la Universidad de Málaga, Tecla Lumbreras; la comisaria de exposiciones Helena Juncosa; la directora Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno; y la responsable del Área de Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga, Elisabeth Aparicio.

Se trata de la quinta edición del programa, anteriormente resultaron ganadores el argentino Leandro Mosco, con su propuesta 'Los amigos invisible', un proyecto destinado a crear redes sociales entre los artistas locales; y la china Xirou Xiao, con 'Can you tell/ask me... What's the Performance Art?', en el que se perseguía reflexionar sobre el arte de la performance en la actualidad.

También el malagueño Alejandro Robles con 'Trabajar el arte transdisciplinar', en el que se reflexionaba sobre un arte "fronterizo" que transcurre en varias disciplinas, y la artista Pilar Soto con su proyecto 'Lugares fértiles', en el que creó un encuentro transdisciplinar de reflexión socioambiental y experimentación artística entre el Museo Carmen Thyssen Málaga y los lugares del "tercer paisaje" de su entorno.