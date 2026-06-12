El artista Manuel Franquelo regresa a su Málaga natal en la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen

El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas' - MUSEO CARMEN THYSSEN

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas', una nueva exposición temporal de producción propia que supone la primera muestra monográfica dedicada al artista Manuel Franquelo (Málaga, 1953 - Madrid, 2024) en su ciudad natal, y que cuenta con la colaboración de la propia familia del artista.

La exposición podrá verse hasta el 12 de octubre en el 'Espacio ArteSonado' del Palacio de Villalón y reúne 14 grabados y dos estampaciones fotográficas.

Todas las obras son un préstamo de la familia de Manuel Franquelo, que, incluyen también, dos dibujos de paisajes urbanos de Madrid, procedentes del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y una colección particular, según han informado desde el museo en un comunicado.

A la inauguración de la exposición han acudido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la viuda y el hijo del artista, Elena Giner Abarca y Manuel Franquelo Giner, y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

La muestra se convierte "en un pequeño e íntimo homenaje a la figura de Manuel Franquelo" a través de su obra gráfica, una de las diversas disciplinas a las que, junto a la pintura y la fotografía, dedicó una trayectoria artística marcada por una profunda reflexión e investigación sobre los procesos de creación.

Más allá de la exploración visual de la realidad, que plasma en sus obras con una técnica de extraordinaria precisión, Franquelo invita en sus grabados, como en el resto de su producción, a "reflexionar sobre la existencia y el paso del tiempo desde la delicadeza de lo insignificante".

Franquelo inició su carrera pictórica en la década de los 80 con estudios de Ingeniería y Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, representando la realidad a través de lo cotidiano, como los objetos que se acumulaban en su.

A partir de los años 90, comenzó a experimentar con otros medios plásticos y tecnológicos, abundando en los terrenos de la ingeniería y la fotografía científica. Su único proyecto en obra gráfica, 'The Language of Things' (El lenguaje de las cosas), le valió el Premio Nacional de Grabado de 1998, otorgado por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En la muestra se pueden contemplar los 14 grabados a la fotoaguatinta y punta seca de esta serie, realizados a partir de fotografías tomadas por el propio Franquelo en su estudio. Junto a ellos, y como complemento, hay dos estampaciones fotográficas: 'Sin título' y 'Still Life with Bird'.

De ellas se puede extraer la personalidad artística del malagueño que, en palabras del filósofo Bruno Latour, es "un artista silencioso que deja que las cosas hablen mucho". Asimismo, son ejemplo de su experimentación técnica, en complejos procesos para adaptar las posibilidades expresivas del grabado a su búsqueda artística personal.

Junto a estas piezas, la exposición se completa con dos dibujos en lápiz y aguada sobre madera. Del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid procede 'In my world I have no pain' (2006), mientras que por cortesía de una colección privada se muestra 'Sin título (paisaje Ensanche de Vallecas)' (2008-2009).

En ambas obras toma protagonismo el paisaje urbano de Madrid, ciudad que fue su residencia desde los diecinueve años y en la que se puede ver cómo tras las puertas de su estudio el mundo era para Franquelo otra "habitación" sobre la que volver para descubrir cómo crece el tiempo en ella.

La directora artística del museo, Lourdes Moreno, ha señalado que "estamos muy agradecidos a la familia de Manuel Franquelo por su generosa colaboración en la organización de esta exposición de un autor único, a quien ya tuvimos ocasión de exponer en el Museo, cuando en 2017 una de sus pinturas participó en la exposición 'La apariencia de lo real'".

"Con Franquelo abrimos otra ventana más en nuestra línea de exponer a artistas contemporáneos españoles, como ya hicimos con Juana Francés, Luis Feito o Rafael Canogar", ha señalado Moreno.

Para Manuel Franquelo Giner, hijo del artista, esta exposición "da el primer paso para mostrar la obra de su padre en su tierra natal. En nombre de su familia, queremos expresar nuestro agradecimiento al Museo por su trabajo" y ha añadido que, además, esta iniciativa "reafirma a Málaga como ciudad de referencia en el panorama artístico contemporáneo".

"Esta muestra supone una oportunidad única para acercarse a un conjunto de obras que tratan de pensar desde lo infraordinario sobre la existencia, la mortalidad y el paso del tiempo", ha concluido.