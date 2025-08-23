El ascensor panorámico del Parque de la Batería de Torremolinos registra unos 25.000 usuarios desde su apertura

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El ascensor panorámico del Parque de la Batería de Torremolinos (Málaga), que une el parque con la avenida Carlota Alexandri, registra alrededor de 25.000 usuarios desde su apertura el pasado febrero hasta el día 17 de agosto, siendo los meses de abril y mayo los de más afluencia.

Los ascensores de la plaza Punta de Tarifa, que permiten salvar el desnivel entre el centro del municipio y el paseo marítimo del Bajondillo, han tenido un total de 8.844 usuarios durante los meses de junio, julio y agosto (hasta el día 17), según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos ascensores municipales tienen un coste de un euro por cada uso individual, que se cobra in situ en el momento previo al uso del mismo, estando exentos de pago los menores de seis años, mayores de 65 y personas con movilidad reducida.

También existen bonos descuento, de manera que el bono de diez viajes tiene un precio de 7,50 euros, el bono de 50 viajes un precio de 25 euros y el bono de 100 viajes un precio de 40 euros. El bono más de mandado es el de diez viajes. El ascensor de La Batería ha expedido ya un total de 1.000 bonos de este tipo desde su apertura.

Han recordado que la recaudación de la venta de tickets de los ascensores municipales está destinada a la creación de empleo de carácter social, ya que son trabajadores del Centro Especial de Empleo los encargados del cobro de este servicio.

El horario habitual de los ascensores es de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Debido a la realización de distintas actividades culturales durante el verano, este horario del ascensor del Parque de la Batería se ha visto afectado algunos días del mes de agosto.

Así, el próximo día 24 estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 24.00 horas, con el fin de facilitar que al finalizar la actividad cultural en el parque, las personas puedan usarlo.